Eine Kristallkugel wäre hilfreich für die Teams aus dem Kreis Dillingen

Die Saison 2019/20 wurde im Spätwinter 2020 abgebrochen. Die Spielzeit 2020/21 dauerte noch wenige Spiele im Herbst. Dann war wieder Schluss. Das Corona-Virus samt der damit verhängten Verbote für den Sportbetrieb machten den Handballern zuletzt zweimal einen dicken Strich durch die schöne Saison-Rechnung. Jetzt nehmen die Landkreisteams des TV Gundelfingen, TSV Wertingen und der HSG Lauingen-Wittislingen den nächsten Anlauf und hoffen, dass die neue Runde 2021/22 endlich wieder halbwegs „normal“ durchgespielt werden kann.