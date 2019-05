20:47 Uhr

Noch ein Sieg bis zur Kreisliga

Fußball-Relegation: Der Regen und Wolferstadt sind kein Hindernis, SSV Dillingen gewinnt erstes Entscheidungsspiel dank der Treffer von Padda und Akaydin verdient 2:0.

Von Günther Hödl

Während anderenorts Fußball-Relegationsspiele wegen der starken Regenfälle abgesagt wurden, liefen am Dienstagabend in Mönchsdeggingen die SSV Dillingen und der TSV Wolferstadt zur ersten Runde in Sachen Kreisliga-Aufstieg auf. Der Rasen schluckte die Wassermassen gut weg – und nach 90 Minuten genehmigten sich die SSV-Kicker ein Siegerbierchen – 2:0.

Die Dillinger hatten einen guten Start: Nach einer knappen Viertelstunde schoss Jasjot Padda die Führung heraus, Wolferstadt reklamierte Abseits. Weitere Großchancen auf beiden Seiten verstrichen bis zur Pause ungenutzt. Nach dem Wechsel erhöhte Furkan Akaydin per 25-Meter-Schuss auf 2:0 (68.). Wolferstadt ist damit ausgeschieden, Dillingen tritt am Sonntag zum entscheidenden Aufstiegsspiel an.

„Der Gegner war erwartet unangenehm und hat uns fast noch in Bedrängnis gebracht. Das 1:0 war kein Abseits, da lag noch ein TSVler auf der Linie. Das 2:0 fiel zum richtigen Zeitpunkt“, stellte SSV-Vorsitzender Christoph Nowak fest.

TSV Wolferstadt: Weiß; Patschorek, Langer, Rebele (81. Schneid), M. Hönle (87. Reicherzer), M. Luderschmid (46. J. Hönle), R. Hofmann, Chr. Luderschmid, Mück, Morena, Reicherzer (66. Eder); SSV Dillingen: Körber; Kratz, Völker, Belogh, Kasumi, Goldau, Nuraj (70. Delov), Akaydin, Isufi (88. Sakowrjaschin), Padda (79. Neustätter), Jaud; Tore: 0:1 Jasjot Padda (14.), 0:2 Furkan Akaydin (68.); Gelb-Rot: Philipp Goldau (SSV; 85.); Schiedsrichter: Matthias Schilling (TV Erkheim); Zuschauer: 500 in Mönchsdeggingen

Themen Folgen