Der Wanderpokal wandert nicht, sondern bleibt in Dillingen

Plus Tennis: Beim 27. Raiffeisen-Teamcup heißt der Sieger erneut TC Dillingen. Spannende Matches bei besten äußeren Bedingungen auf der Anlage der SSV Höchstädt ausgetragen.

Der Wanderpokal bleibt, wo er ist. Die Tennis-Herren des TC Dillingen verteidigen den Titel und holen sich zum fünften Mal den Sieg beim Raiffeisen-Teamcup in Höchstädt. Vielleicht hilft dieser Erfolg bei der 27. Austragung des Turniers den Kreisstädtern etwas über den knapp verpassten Aufstieg in der Bezirksklasse 1 hinweg.