Dillingen ist zurück in der Kreisliga

Fußball-Kreisklasse West II: Auch der SV Aislingen kann die Erfolgsserie der Kreisstädter nicht stoppen. Neumünster in der Aufstiegsrelegation, Wittislingen in der gegen den Abstieg.

SV Aislingen – SSV Dillingen 1:4

Im letzten Heimspiel der Saison riss die Serie der Kapellenbergler, die bislang zuhause ungeschlagen waren. Gast Dillingen feierte einen Auswärtssieg und anschließend ausgiebig den Meistertitel in der Fußball-Kreisklasse West II samt Kreisliga-Rückkehr. Bei seinem Abschiedsspiel musste SVA-Keeper Matthias Klett gleich viermal das Leder aus den Maschen holen. Dabei sah es zunächst ganz anders aus, als die Platzherren in Führung gingen. Schon in der siebten Minute verwandelte Niklas Emminger die Hereingabe von Florian Uhl zum 1:0. Dominik Riedinger verfehlte kurz darauf zunächst das SVA-Tor um wenige Zentimeter, ehe er in der 27. Minute für den Ausgleich sorgte. Drei Minuten darauf drehte Dillingen mit Goalgetter Adonis Isufi die Partie – 1:2. Noch vor der Pause machte Marcel Hander aus der vierten SSV-Chance das dritte Dillinger Tor. Nach einem Freistoß in der 51. Minute hieß es schließlich 1:4 durch Adonis Isufi). Aislingen hatte nichts mehr entgegenzusetzen. (EST)

Neumünster-U. – Burgau 2:1

Weil Dillingen in Aislingen seine starke Rückrunde mit einem Sieg abschloss, nutzte Neumünster auch dieser Heimerfolg nichts mehr – Tabellenrang zwei, es geht in die Aufstiegsrelegation. Pascal Schrodi brachte die Gastgeber schon in der ersten Minuten in Front, Saliou Sylla glich für Burgau per Strafstoß aus (77.). Erst in der sechsten Minuten der Nachspielzeit netzte Manuel Heinle zum 2:1 ein. (dz)

Wittislingen – Baiershofen 1:4

Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Baiershofen geht es für Aufsteiger Wittislingen in die Saisonverlängerung – sprich Relegation um den Klassenerhalt. Mit dem Treffer von Michael Gentner lag die Heimelf zur Pause 1:0 in Front. Nach einer Stunde kam der Gast immer stärker auf und drehte die Partie durch Treffer von Jonas Fritz (2), Jonathan Schuhmann und Johannes Kraft noch zum 4:1-Auswärtssieg. (doze)

Wasserburg – Haunsheim 3:2

Ohne Erfolgserlebnis in Form des dritten Saisonsieges verabschiedet sich Schlusslicht Haunsheim aus der Kreisklasse. Zweifacher Torschütze für die Gäste war Marvin Nieke zur 1:0-Führung (8.) und zum 2:2-Ausgleich (49.). Marcus Buhl zurrte in der Schlussminute mit dem Tor zum 3:2 den Wasserburger Erfolg fest. (dz)

Ziertheim-D. – Scheppach 3:3

Mit einem verdienten Remis gegen motivierte Gäste aus Scheppach beendete der SV Ziertheim-Dattenhausen seine Saison. Torschützen für die Gastgeber waren Anselm Gruber (1:0/10.), Lukas Hartleitner (2:1/45.) und Michael Lindacher per Strafstoß (3:3/86.). (dz)

TGB Günzburg – Bächingen/FCM abgebrochen

Wegen der schweren Knieverletzung eines Spielers hat der Schiedsrichter die Begegnung abgebrochen. (dz)