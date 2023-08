Nur Türk Gücü Lauingen legt auf eigenem Platz los

Fußball-Kreisligen: Holzheim fährt mit einem positiven Gefühl zum Günzburger Nachbarn TSV Offingen. Der FCL hat in Altenmünster erstmals seinen neuen „Co“ an der Bande. Höchstädt ist in Wemding zuversichtlich.

Drei Partien in der Fußball-Kreisliga West, eine in der Kreisliga Nord – das sieht der Saisonauftakt an diesem Wochenende für die Landkreis-Mannschaften vor. Unter anderem trifft der SV Holzheim erstmals nach sieben Jahren wieder auf den TSV Offingen. Nord-Aufsteiger SSV Höchstädt startet in Wemding.

Altenmünster – FC Lauingen

Nach wochenlanger, intensiver Vorbereitung geht es für den FC Lauingen am Sonntag beim SC Altenmünster wieder um Punkte. Die gezeigten Leistungen in den Vorbereitungsspielen brachten für beide Teams Licht und Schatten. Erstmals in einem Pflichtspiel steht neben FCL-Coach Haris Tausend Lauingens neuer Co-Trainer Andreas Glogger an der Bande. Vergangene Saison gewannen die Mohrenstädter in Altenmünster 3:0 und im heimischen Auwaldstadion 3:2. (JOHA)

TG Lauingen – TSV Balzhausen

Ein lösbare Startaufgabe erwartet Türk Gücü Lauingen. Beim Vorjahres-Elften Balzhausen gewann man in der vergangenen Saison das Hinspiel 2:1 sowie im Auwaldstadion mit 3:1. (dz)

GW Ichenhausen – Dillingen

Die Begegnung ist auf Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr, verlegt. (dz)

TSV Offingen – SV Holzheim

Gerne hätte der SVH ein weiteres Jahr im Norden gespielt. Aber nach der Umgruppierung freut sich Holzheim jetzt in einer hoch attraktiven Kreisliga West auf die Derbys gegen Lauingen, Altenmünster oder Dillingen. Dies ist die einheitliche Meinung bei Spielern und Verantwortlichen. Apropos Derbys: Auch der Aufgalopp knapp hinter der Landkreisgrenze beim TSV Offingen hat Lokalcharakter. Offingen mit Coach Julian Riederle, der selbst eine tragende Rolle als Spielertrainer einnimmt, absolvierte eine starke vergangene Saison. Und die Vorbereitung lässt vermuten, dass dies jetzt wieder so sein wird. Doch auch SVH-Coach Thomas Weber verbuchte eine gute Trainingsbeteiligung seiner Schützlinge und erfolgreiche Testspiele (alle drei gewonnen). An einigen Schwerpunkten wurde intensiv gearbeitet. So legen die Holzheimer mit einem positiven Gefühl los. Aus dem Nachwuchs verstärken einige Kicker den Kader. Bis auf Keeper Florian Hofmeister (privat verhindert) sind zum Punktspielstart alle Mann an Bord. (gb/TF)

Kreisliga Nord

TSV Wemding – SSV Höchstädt

Nach sechs Wochen Vorbereitung mit insgesamt acht Testspielen geht es für Aufsteiger Höchstädt am ersten Spieltag auf die Wemdinger Robertshöhe (Sonntag, 15 Uhr). Von den Testspielen wurden sechs gewonnen, sodass Verantwortliche und Spieler zuversichtlich in die Kreisliga Nord starten. Gastgeber TSV Wemding beendete die vergangene Spielzeit im Mittelfeld. Topspieler beim Gastgeber sind Spielertrainer Chris Luderschmid, der als Spielmacher die Fäden zieht, und Kapitän Florian Veit als einer der dynamischsten Kicker der Liga. Im Vorjahr zeigte sich die Defensive als Schwachpunkt des TSV, kassierte man doch mit weitem Abstand die meisten Gegentore der Liga. Wer für die Rothosen in Wemding auflaufen wird, wird sich bei einigen angeschlagenen Spielern erst kurzfristig entscheiden. Zudem weilen einige Akteure inklusive Spielertrainer Michael Mayerle im Urlaub. Spieler Marcel Zengerle wird das Team daher in Wemding zusammen mit dem langjährigen Co-Trainer Sebastian Letzing coachen. (JOEB)