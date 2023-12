Dillinger Landkreis-Meisterschaft: 19 Teams, zwei Vorrunden, ein Finalturnier

Hallenfußball: Die Entscheidung beim Futsal-Turnier um den Landkreis-Titel fällt noch im alten Jahr.

19 Teams machen mit beim 40. Raiffeisencup um den Hallenfußball-Landkreistitel 2023/24. Gekickt wird nach Futsal-Regeln, das in Gegensatz zu früheren Zeiten ausgedünnte Programm sieht zwei Vorrunden (Sonntag, 10. Dezember, Höchstädt; Samstag, 23. Dezember, Dillingen) sowie das Finalturnier am Freitag, 29. Dezember, in der Gundelfinger Kreissporthalle vor. Titelverteidiger ist der FC Lauingen, der vor Jahresfrist in Höchstädt das spannende Endspiel gegen die FCG-U 23 für sich entschied.

Nordschwabenhalle Höchstädt

Vorrunde 1: Sonntag, 10. Dezember, 14 bis 19 Uhr (Ausrichter SSV Höchstädt)

Gruppe A: TSV Bissingen, SG Lutzingen/Unterliezheim, TSV Wertingen, Türk Gücü Lauingen, BC Schretzheim

Gruppe B: SSV Glött, FC Unterbechingen, SV Donaualheim, SSV Höchstädt, a. K. TG Lauingen II

Spielplan (Spielzeit 1 x 12 Minuten):

14.00 Uhr TSV Bissingen – Schretzheim

14:15 Uhr SSV Glött – TG Lauingen II a.K.

14:30 Uhr Lutzingen/SCU – Wertingen

14:45 Uhr Unterbech. – Donaualtheim

15:00 Uhr TG Lauingen – Bissingen

15:15 Uhr Höchstädt – Glött

15:30 Uhr Wertingen – BC Schretzheim

15:45 Uhr Donaualtheim – TGL II a.K.

16:00 Uhr TSV Bissingen – Wertingen

16:15 Uhr Glött – Donaualtheim

16:30 Uhr Lutzingen/SCU – TG Lauingen

16:45 Uhr Unterbechingen – Höchstädt

17:00 Uhr Lutzingen/SCU – Bissingen

17:15 Uhr Unterbechingen – Glött

17:30 Uhr TG Lauingen – Schretzheim

17:45 Uhr Höchstädt – TG Lauingen II a.K.

18:00 Uhr Schretzheim – Lutzingen/SCU

18:15 Uhr TGL II a.K. – Unterbechingen

18:30 Uhr TSV Wertingen – TG Lauingen

18:45 Uhr Donaualtheim – Höchstädt

Sebastian-Kneipp-Halle Dillingen

Vorrunde 2: Samstag, 23. Dezember, 17 bis 21 Uhr (Ausrichter SSV Dillingen)

Gruppe C: TSV Haunsheim, SG Bächingen/Medlingen, FC Lauingen, SpVgg Bachtal, FC Gundelfingen II

Gruppe D: SSV Dillingen, TV Gundelfingen, SV Aislingen, TSV Unterthürheim

Spielplan (Spielzeit 1 x 12 Minuten):

17:00 Uhr Haunsheim – FC Gundelfing. II

17:15 Uhr Bächingen/FCM – FC Lauingen

17.30 Uhr TV Gundelfingen – Aislingen

17:45 Uhr SpVgg Bachtal – Haunsheim

18:00 Uhr Unterthürheim – SSV Dillingen

18:15 Uhr FC Lauingen – Gundelfingen II

18:30 Uhr Bächingen/FCM – Bachtal

18:45 Uhr Haunsheim – FC Lauingen

19:00 Uhr SSV Dillingen – SV Aislingen

19:15 Uhr TVG – Unterthürheim

19:30 Uhr Bächingen/FCM – Haunsheim

19:45 Uhr TV Gundelfingen – Dillingen

20:00 Uhr Bachtal – FC Gundelfingen II

20:15 Uhr SV Aislingen – Unterthürheim

20:30 Uhr FCG II – Bächingen/Medlingen

20:45 Uhr FC Lauingen – Bachtal

Kreissporthalle Gundelfingen

Finalrunde: Freitag, 29. Dezember, 18 bis 22.30 Uhr (Ausrichter FC Gundelfingen)

Gruppe E: Sieger A, Zweiter B, Sieger D, Zweiter C

Gruppe F: Sieger B, Zweiter D, Sieger C, Zweiter A

Spielplan: ab 18 Uhr Gruppenspiele (Spielzeit 1 x 12 Minuten); ab ca. 21:10 Uhr Halbfinals (Spielzeit 1 x 15 Minuten); 22:00 Uhr Endspiel (Spielzeit 1 x 15 Minuten)