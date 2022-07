1,5 Promille Alkohol: Schwerer Unfall bei Lauingen

Ein 29-Jähriger gerät auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zum frontalen Zusammenstoß mit dem Auto einer 52-Jährigen aus Wittislingen. Beide Personen sind schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen hat sich am Samstag gegen 12.40 Uhr zwischen Lauingen und Zöschlingsweiler ereignet. Wie die Polizei Dillingen mitteilt, ist eine 52-Jährige aus Wittislingen mit ihrem Auto die Kreisstraße DLG 4 von Zöschlingsweiler in Richtung Lauingen gefahren. In einer leichten Linkskurve kam ihr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Während das Auto des jungen Mannes auf der Straße zum Stillstand kam, schleuderte das Auto der Frau von der Straße und landete in einem Feld. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und diese mussten abgeschleppt werden.

Mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Augsburg

Die 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Hausen und Dillingen, welche mit rund 30 Kräften im Einsatz waren, aus ihrem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Im Anschluss wurde sie mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg ins Universitätsklinikum Augsburg geflogen. Der andere Fahrzeugführer kam mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Dillingen.

Bei dem 29-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,5 Promille festgestellt, weshalb auch sein Führerschein sichergestellt wurde. Warum der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen. So steht es im Polizeibericht.

Eine Drohne war über Lauingen im Einsatz

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde eine Drohne der Polizei eingesetzt. Nach momentanem Kenntnisstand sind die beiden Fahrzeuge mit jeweils einer Geschwindigkeit von 100 km/h frontal zusammengestoßen. Zudem waren zwei Notärzte und vier Rettungsdienstbesatzungen am Unfallort eingesetzt. Gegen den 29-Jährigen wird jetzt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (pol)

Lesen Sie dazu auch