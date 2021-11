Wo leben die Infizierten im Landkreis Donau-Ries?

Plus Derzeit sind über 500 Menschen aus dem Landkreis positiv auf Corona getestet. Die Inzidenz ist hoch wie nie. Auffällig hohe Zahlen gibt es in Wemding, Nördlingen und Wolferstadt.

Die Infektionszahlen im Landkreis Donau-Ries haben erneut einen neuen Höchststand erreicht. Derzeit gelten laut Robert-Koch-Institut 505 Personen aus dem Landkreis als infiziert. Die Inzidenz am Dienstag liegt bei 376 - so hoch war sie noch nie. Innerhalb eines Tages wurden 118 neue Corona-Infektionen gemeldet. Der Landkreis ist nun ein Corona-Hotspot.