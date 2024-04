Fußball

Marktoffingen siegt im Duell der Tabellennachbarn gegen Mertingen

Auf und davon war der FSV Marktoffingen (mit Daniel Gabler, in Blau) gegen den FC Mertingen, dessen Bemühungen nicht fruchteten.

Plus 2:0-Erfolg der Rieser. TSV Nördlingen II bleibt nach 3:1-Sieg in Höchstädt an der Kreisliga-Tabellenspitze. Kellerkind SpVgg Riedlingen kann erneut punkten.

Die SpVgg Deiningen ist weiterhin Schlusslicht der Kreisliga Nord. Das Unentschieden der Deininger am letzten Spieltag scheint der SpVgg kaum Aufwind gegeben zu haben. Beim SG FSV Buchdorf/Daiting verloren die Rieser 1:4. Abstiegskandidat TSV Möttingen verliert gegen Hainsfarth 0:2. Riedlingen und Oettingen trennen sich unentschieden.

SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf - SG Alerheim 1:2 (0:2). Nach 21 Minuten setzte Johannes Fritz den ersten Schuss für die Heimelf knapp am Tor vorbei. In der 23. Minute nutzte Luca Greiner nach einer Ecke der Gäste das Durcheinander im Strafraum aus und schob aus kurzer Distanz zur Auswärtsführung ein. Nach dem Treffer übernahm Alerheim zunehmend die Kontrolle des Spiels. Wieder köpfte Luca Greiner unbedrängt in den Winkel zur 2:0-Halbzeitführung (26.). Nach der Pause kam die Heimelf besser aus der Kabine und es entwickelte sich ein rasantes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach nur drei Minuten verkürzte Tim Scheithauer für die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf zum 1:2 (48.). Eine Chance zum 2:2-Ausgleich blieb ungenutzt. Zuschauer: 156. (sg)

