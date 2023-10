Rößle zu Kritik aus Genderkingen: "Neutrale rechtliche Prüfung ist uns wichtig"

Im Bereich Genderkingen und Niederschönenfeld soll mehr Grundwasser gefördert werden. Die Gemeinde kritisiert das Landratsamt, die Behörde wehrt sich.

Kritik am Landratsamt war in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates Genderkingen zu hören. Konkret ging es um ein Wasserrechtsverfahren. Der Wasserzweckverband Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) entnimmt bereits jetzt Grundwasser im Bereich Genderkingen/ Niederschönenfeld und will das in Zukunft noch verstärkt tun. Die Gemeinde ist nicht mit dem Vorgehen des Landratsamtes einverstanden, unter anderem liege ihr noch immer kein Protokoll des Erörterungstermins in Harburg vor.

Das Landratsamt reagiert nun in einer Pressemitteilung: "Am 26. und 27. Juli erfolgte im Bewilligungsverfahren zur Grundwasserentnahme des WFW der nichtöffentliche Erörterungstermin in der Mehrzweckhalle Harburg. Die durch das Vorhaben aufgeworfenen rechtlichen und tatsächlichen Probleme wurden im Rahmen des Erörterungstermins angesprochen. Nach Durchführung des Erörterungstermins ist die Phase der Sachverhaltsermittlung grundsätzlich abgeschlossen und das Landratsamt prüft alle Belange und Fragestellungen, die für die Entscheidungsfindung erforderlich sind."

Neun Prozent der Bevölkerung Bayerns werden mit dem Trinkwasser versorgt

Landrat Stefan Rößle wird wie folgt zitiert: „Gerade auch im Verfahren des WFW ist uns eine neutrale rechtliche Prüfung der Angelegenheit wichtig. Schließlich geht es auch um die Trinkwasserversorgung von neun Prozent der Bevölkerung Bayerns, die durch die drei Brunnen gewonnen wird, aber natürlich auch um die dadurch verursachten Auswirkungen im Umfeld der Brunnen. Gerade auch die Einbindung der Fachstellen nimmt Zeit in Anspruch.“ Wie schon im Erörterungstermin angesprochen, berücksichtige man die eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen. Dazu zählten auch die von der Gemeinde Genderkingen dargelegten Punkte. Im Erörterungstermin selbst seien noch keine rechtlichen Entscheidungen getroffen worden.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Eine Information über den aktuellen Bearbeitungsstand ist in Verfahren von solcher Dimension nicht üblich. Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen wird das abschließende Ergebnis im Bewilligungsbescheid festgehalten. Eine Ausfertigung der Bewilligung erhalten neben dem Antragsteller, die bekannten Betroffenen, wie insbesondere alle Einwendungsführer, über deren Einwendungen entschieden worden ist, sowie alle Träger öffentlicher Belange, Vereinigungen, Verbände und Vereine, über deren Stellungnahmen entschieden worden ist. Die Erstellung des finalen Protokolls hat sich verzögert, ist aber zwischenzeitlich erfolgt. Die Vorgehensweise hinsichtlich des Protokolls erfolgt wie im nichtöffentlichen Erörterungstermin besprochen." (AZ)