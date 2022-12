Entsetzen und Trauer nach tödlichen Unfällen im Donau-Ries-Kreis

2022 geschehen im Donau-Ries-Kreis mehr tödliche Unglücke als in den Jahren davor. Ein Rückblick auf 2022.

Nachdem die Zahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen in den vergangenen Jahren im Donau-Ries-Kreis auf Tiefstwerte gesunken war, gab es 2022 wieder mehr solche Unglücke. Besonders eines davon sorgte nicht nur in der Region für Entsetzen, Trauer und Mitgefühl: Nach einem Fußballtestspiel der zweiten Mannschaft des TSV Rain in Pöttmes geschah auf dem Rückweg nahe Wächtering Schreckliches. Ein mit fünf jungen Kickern besetzter Kleinwagen geriet auf der Kreisstraße außer Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Ein 19- und ein 22-Jähriger starben. Ein weiterer Fußballer, der auf der Rückbank saß, erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer, 19, und der Beifahrer kamen mit leichteren Blessuren davon.

Frau stirbt nach einem Unfall bei Etting in einer Klinik

Den südlichen Donau-Ries-Kreis traf es im Jahr 2022 bis Dezember besonders hart. Ein junger Mann aus Asbach-Bäumenheim kam Mitte Juni bei einem Unfall auf der B16 nahe Ingolstadt-Zuchering ums Leben. Der 23-Jährige geriet mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Im Juli nahm eine Autofahrerin nahe dem Rainer Stadtteil Etting einem Lkw die Vorfahrt. Die 81-Jährige, die auf die Kreisstraße einbiegen wollte, wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und starb einige Tage später.

Leiche eines Mannes liegt die ganze Nacht über bei Mertingen neben einem Auto

Mitte September machte ein Zeuge in den frühen Morgenstunden neben der Staatsstraße zwischen Oberndorf und Mertingen eine schreckliche Entdeckung. Neben einem Auto, das von der Straße abgekommen war und sich mehrfach überschlagen hatte, lag eine Leiche. Es handelte sich um den Fahrer, 31, des Wagens. Der war am Abend zuvor bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert worden und starb. Der Mann war - so stellte sich später heraus - betrunken. Er besaß laut Polizei keinen Führerschein und war nicht angegurtet.

Rentner und Hund in Oldtimer sterben bei Unfall nahe Mertingen

Etwa zwei Wochen später passierte bei Mertingen schon wieder ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 79-Jähriger bog am 1. Oktober mit seinem Oldtimer-Auto auf die Ortsumgehung ein, übersah aber auf dieser einen Geländewagen. Dieser krachte dem Pkw in die Seite. Der Rentner und sein Hund waren auf der Stelle tot.

Kleintransporter kracht auf B25 bei Harburg gegen Lkw: 34-Jähriger tot

Wiederum zwei Wochen später kam der Fahrer eines Kleintransporters auf dem Heimweg in den frühen Morgenstunden auf der B25 bei Harburg auf die beiden Gegenspuren. Das Fahrzeug krachte gegen einen Laster. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Aufbau des Kleinlasters fast komplett von der Bodenplatte gerissen wurde. Der Fahrer, 34, war sofort tot, sein Begleiter, 37, überlebte wie durch ein Wunder mit leichteren Verletzungen. Das Duo hätte nur noch wenige Kilometer bis nach Hause gehabt.

16-Jähriger auf Moped kommt bei Unfall auf Straße zwischen Wemding und Amerbach ums Leben

Gerade einmal vier Tage nach diesem Unglück kam auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Amerbach ein Mopedfahrer aus dem Ries ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 46-Jähriger mit seinem Auto offensichtlich auf die Gegenfahrbahn und prallte praktisch ungebremst frontal auf den 16-Jährigen. Bereits am 15. Februar geriet auf der Staatsstraße bei Wechingen ein Mann aus Augsburg mit seinem Pkw aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen. Der Autofahrer war auf der Stelle tot.

Bruchlandung von Flieger auf Flugplatz Genderkingen

Was in der Region nicht alle Tage geschieht: Im Juni baute ein Propellerflugzeug auf der Piste des Flugplatzes Genderkingen eine Bruchlandung. Die Maschine geriet beim Aufsetzen auf den Asphalt ins Hüpfen und stürzte in einen Acker. Die drei Insassen des Fliegers verletzten sich glücklicherweise nicht schwerer.