Bei Mertingen gibt es eine rätselhafte Serie von tödlichen Verkehrsunfällen

Plus Auf der Staatsstraße bei Mertingen passieren in einem Dreivierteljahr vier tödliche Unglücke. Dabei gilt die Straße eigentlich als relativ sicher.

Von einer gefährlichen Straße könne hier eigentlich keine Rede sein. Für diese These hat Peter Grießer, Leiter der Polizeiinspektion Rain, gute Argumente. Die Staatsstraße 2027 bei Mertingen sei gut ausgebaut und auf einem Teil des Streckenabschnitts, der um den Ort im südlichen Donau-Ries-Kreis führt, gelte Tempo 70. Deshalb erschreckt eine Serie von tödlichen Unfällen umso mehr. Vier Menschen sind innerhalb eines Dreivierteljahres auf der Verbindung im Bereich der Gemeinde Mertingen ums Leben gekommen.

Zuletzt passierte am vorigen Freitag auf der Staatsstraße ein schlimmes Unglück. Ein 67-Jähriger, der mit seinem Auto von Lauterbach her kam, geriet unweit des Recyclinghofs kurz vor Mertingen aus völlig ungeklärter Ursache nach links, kam von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Der Pkw wurde völlig zertrümmert, der Mann aus dem Bereich der Gemeinde Tapfheim war sofort tot. Dem Vernehmen nach erfolgte der Aufprall offenbar mit hoher Geschwindigkeit. Die Tachonadel soll bei etwa 120 km/h stehen geblieben sein.