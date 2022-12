Razzia im Jura-Bereich: Polizei findet auch Maschinenpistole

Bei der Drogen-Durchsuchungsaktion am vorigen Freitag entdeckt die Polizei in Monheim auch Waffen. Der Besitzer wird angezeigt.

Eigentlich waren die Polizisten, die am Freitagmorgen bei einer Reihe von Verdächtigen im Jura-Bereich und in Oettingen an der Wohnungstür klingelten, auf der Suche nach Drogen. Doch in einem Anwesen in Monheim entdeckten die Beamten viel gefährlichere, verbotene Gegenstände: eine Maschinenpistole und mit Schwarzpulver gefüllte "Laborate".

Wie berichtet, waren bei der Razzia am Freitag Beamtinnen und Beamte der Kripo Dillingen, der Inspektionen Donauwörth und Nördlingen, der Bereitschaftspolizei Eichstätt und drei Hundeführer im Einsatz. Sie durchsuchten Gebäude in mehreren Orten. Der Schwerpunkt lag im Jura-Gebiet. Im Raum standen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei beschlagnahmt bei Durchsuchung Handys, Computer und Rauschgift

Die Rauschgiftfahnder beschlagnahmten diverse Beweismittel - zum Beispiel Mobiltelefone und Computer - und fanden tatsächlich Drogen. Neben Marihuana im unteren zweistelligen Grammbereich stießen die Polizisten auf eine kleine Aufzuchtanlage mit mehreren Marihuana-Pflanzen und geringen Mengen Amphetamin.

In einem Anwesen in Monheim stießen die Beamten bei einem Mann auf eine geringe Menge Marihuana. Andere Gegenstände dort weckten freilich viel mehr das Interesse der Gesetzeshüter. Es kam eine augenscheinlich funktionsfähige Maschinenpistole samt Munition zum Vorschein. Eine solche Pistole gilt in aller Regel als Kriegswaffe. Der Besitz ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Zudem befanden sich in dem Gebäude mehrere Gewehre. Bei denen dürfte es sich dem Polizeipräsidium Schwaben Nord zufolge jedoch überwiegend um erlaubnisfreie oder sogenannte Deko-Waffen handeln.

Bei der Razzia werden in Monheim auch "Laborate" sichergestellt

Damit nicht genug: Der Mann hatte sich wohl mit Schwarzpulver gefüllte "Laborate" selbst gefertigt. Auch diese wurden sichergestellt. Sie werden durch das Landeskriminalamt näher untersucht. "Eine konkrete Gefahrenlage vor Ort konnte ausgeschlossen werden", teilt die Polizei mit.

Der Beschuldigte erhielt Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffenrecht und das Betäubungsmittelgesetz. Bis das LKA die beschlagnahmten Gegenstände ausgewertet hat, wird es nach Angaben des Präsidiums noch einige Zeit dauern. Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (mit AZ)