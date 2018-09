05:27 Uhr

Beim TSV Bäumenheim reißt plötzlich der Spielfluss Lokalsport

Der TSV Bäumenheim verschenkt beim 25:25-Remis einen Punkt. Der VSC Donauwörth startet mit klarem Sieg und fiebert einer Reifeprüfung entgegen.

Bäumenheim/Donauwörth Nachdem das Männer-Handballteam des TSV Bäumenheim vergangene Saison aus der Bezirksklasse aufgestiegen und die Mannschaft des VSC Donauwörth aus der Bezirksoberliga abgestiegen ist, spielen beide nun wieder in derselben Klasse – der Bezirksliga. Für beide stand beim Saisonauftakt ein Heimspiel auf dem Programm

Elf Monate mussten die zahlreich in der Neudegger Halle erschienenen Fans des VSC auf einen Heimsieg ihrer Mannschaft warten, im ersten Saisonspiel konnten sie nun wieder mit dem VSC jubeln. Am Ende stand ein weitestgehend ungefährdeter 40:24-Sieg gegen den TSV Schwabmünchen II. Die Bäumenheimer nahmen gegen die dritte Mannschaft des TSV Friedberg beim 25:25-Remis zumindest einen Punkt mit.

TSV Bäumenheim – TSV Friedberg III 25:25 (13:11). Nach dem Schlusspfiff konnten sich die TSV-Handballer nicht so recht über ihren ersten Punktgewinn freuen. Nach 40 Minuten lagen die Bäumenheimer beim 19:13 klar in Führung, hatten den favorisierten Gegner klar im Griff. Doch in den letzten 20 Minuten ging der Spielfluss völlig verloren. Den Friedbergern wurde es zu einfach gemacht, auch ein 25:23 reichte 90 Sekunden vor Schluss nicht – am Ende stand ein 25:25 auf der Anzeigentafel.

Die Gastgeber starteten druckvoll, lagen schnell mit 2:0 vorn, nachdem Patrick Hill einen Strafwurf abwehren konnte. Die Gäste wurden dann stärker. So verlief das Spiel bis zum 6:6 ausgeglichen. Doch mit zunehmender Spieldauer stand die Abwehr der Hausherren sicherer, vorne wurde variantenreich gespielt. So konnten sich die Bäumenheimer eine 10:7-Führung erspielen. Doch die Gäste konnten zur Pause noch auf 13:11 verkürzen.

Wie verwandelt präsentierten sich dann die Gastgeber anfangs der zweiten Hälfte. Zunächst wieder der bessere Start, der die 15:11-Führung brachte. Nach dem 19:13 der Bäumenheimer riss plötzlich ihr Spielfluss, es gab keine durchdachten Aktionen mehr. Die Friedberger bekamen nun auch Geschenke von einer nachlässigen TSV-Abwehr, die sie auf 20:18 herankommen ließ. Die Hektik der Gastgeber spielte den Friedbergern in die Karten, die ihr Spiel ruhig aufzogen und ihre Chancen nutzten. Am Ende konnten sich die Bäumenheimer bei Keeper Hill bedanken, dass es beim 25:25 noch zu einem Punktgewinn reichte. Zu viele Chancen, darunter zwei Strafwürfe blieben ungenutzt.

TSV Bäumenheim Hill (im Tor) - Reissner (7/2), Richter (2), Heinisch (4), Jung (4), Köpf, Hurle, Uhl (2), Strickner, Brandt (3), Biehle, Silviu-Ciprian (3), Klement und Krebs.

VSC Donauwörth – TSV Schwabmünchen II 40:24 (15:12). In den ersten Spielminuten schien es so, als stecke dem Team, das einen Generationswechsel hinter sich hat, noch die unruhige Vorbereitung in den Beinen. Zwar konnte es die vom neuen Trainergespann Braun/Fischer vorgegebene Devise, über die „zweite Welle“ schnell zu Abschlüssen zu kommen, umsetzen, doch am Ende fanden die Werfer zu oft in Latte oder Pfosten ihren Meister (5:5).

In der 17. Minute nahm Schwabmünchen die erste Auszeit: Zeit für die Donauwörther, sich noch einmal des Konditionsvorteils gegenüber den weitaus älteren Gegnern bewusst zu werden. Für Coach Fischer war bereits zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Schlüssel zum Erfolg nur im durchgehend hohen Tempo des Donauwörther Spiels liegen kann. Aufgrund ihrer teils schludrigen Abwehrarbeit gelang es den Kreisstädtern jedoch nicht, sich vor der Halbzeit mit mehr als drei Toren abzusetzen (15:12). Trotzdem ist in dieser Phase besonders die Leistung des ungarischen Neuzugangs Martin Nagy hervorzuheben, der in der ersten Hälfte im Schnitt alle fünf Minuten einnetzen konnte.

Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit wurde der Gegner langsam müde und konnte das hohe Tempo der Donauwörther nicht mehr mitgehen. In der 50. Minute war beim 30:20 erstmals ein Zehn-Tore-Vorsprung hergestellt, den der VSC bis zum Schluss gnadenlos ausbaute.

Somit zeichnete sich in diesem Spiel bereits ab, was in der kommenden Saison der Trumpf des jungen VSC-Teams werden könnte: Mannschaftliche Geschlossenheit auf der einen Seite, die körperliche Fitness und voll besetzte Auswechselbank auf der anderen Seite, was ein hohes Tempo über 60 Minuten ermöglicht.

Spielertrainer Rico Braun bremste jedoch die Euphorie nach dem gelungenen Auftritt: „Wir haben zwar phasenweise einen guten ersten Eindruck gezeigt, aber unsere erste Reifeprüfung wird erst das Derby in zwei Wochen, wenn wir die Pokalpleite wiedergutmachen dürfen.“ (hh, vsc)

VSC Donauwörth Habermann, Häselhoff (beide Tor), Nägler (2), Galla (2), Nagy (7), Triebel (7/1), Sprater, Braun (1), Müller (3), Friedewold (7/1), Pauler (5), Marx (1), Münsinger, Kreher (5)

