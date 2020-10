00:02 Uhr

Rains Zweite erobert Rang eins

TSV ist in der Bezirksklasse A nun Tabellenführer. VSC weiter verlustpunktfrei

Die Coronazahlen steigen, was den Verband bewog, die Bezirkseinzelmeisterschaften der Jugend abzusagen. Die Mannschaftswettkämpfe werden jedoch – vorerst – fortgeführt. Dabei schlug im Spitzenspiel der Männer Bezirksklasse A der TSV Rain II den SV Holzheim 8:4 und übernahm punkt- und spielgleich mit Absteiger Höchstädt die Tabellenführung, gefolgt vom weiter verlustpunktfreien VSC Donauwörth (8:4 gegen Lauingen). Weiter unten einordnen muss sich Auchsesheim nach der Niederlage in Oettingen.

In der Bezirksklasse B thront Aufsteiger TSV Wemding II nach dem kampflos errungenen Erfolg über Wertingen ganz oben. Der FC Mertingen II verlor trotz Heimvorteils gegen Gundelfingen II alle fünf Matches über die volle Distanz – und auch die Gesamtpartie. Dafür rangiert in der Bezirksklasse C Nord Mertingen III auf Rang zwei. Der TSV Ebermergen glich in dieser Liga sein Punktekonto aus durch das 9:3 gegen Wemding III, das im Anschluss aber doch noch zu den ersten Zählern kam durch den Sieg beim TSV Nördlingen III. In der Südgruppe nutzte der TTC Auchsesheim II die von den TTD Unteres Zusamtal II „geschenkten“ zwei Punkte zum Sprung auf Platz eins. In der Bezirksklasse D bezwang der BC Huisheim zunächst zu Hause Absteiger SV Kaisheim 7:5, um danach bei Ebermergen II mit 4:8 zu unterliegen. In der Dreier-Liga rangiert Rain III durch das 6:3 gegen Oettingen II nun auf Platz zwei. Spitzenreiter der Damen-Bezirksklasse A bleibt die SpVgg Riedlingen, während der FC Mertingen ans Tabellenende gerutscht ist. Beim Nachwuchs glänzt derzeit der TSV Rain als Tabellenführer der Jungen- Bezirksklasse A, und in der Bezirksklasse C stürzte Mertingen etwas überraschend den bisherigen Spitzenreiter SV Villenbach. (rw)

