Donauwörth

17:00 Uhr

So geht der SC Tapfheim auf Titeljagd

Plus Drei Landkreis-Teams kämpfen noch um die ersten beiden Plätze in der A-Klasse West III. Wer oben mitmischt, wer unten kämpft und was sich in der Winterpause getan hat.

Von Daniel Weigl

In der Fußball-A-Klasse West 3 konnte der SC Tapfheim bisher seiner Favoritenrolle gerecht werden. Mit einem Sieg im Nachholspiel am Sonntag gegen Zusamaltheim kann der Tabellenführer seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger, die SG Lutzingen/Unterliezheim, auf fünf Punkte ausbauen. „Jetzt wollen wir es auch durchziehen“, erklärt Spartenleiter Andreas Wiedenmann. Die Vorbereitung, mit Testspielen hauptsächlich gegen höherklassige Teams, lief laut Wiedenmann recht gut. Personell gehe man zwar leicht angeschlagen in das Duell gegen Zusamaltheim, trotzdem ist ein Dreier das klare Ziel.

Nur drei Punkte hinter Tapfheim – bei einem Spiel mehr – steht überraschend Aufsteiger Fatih Spor Asbach-Bäumenheim derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. „Das hätten wir vor Saisonbeginn nicht gedacht, aber jetzt, wo wir schon da oben sind, wollen wir uns zumindest den Relegationsplatz sichern“, erklärt Servet Sertoglu. Die Mannschaft hatte im Sommer wie Winter keinen einzigen Abgang zu verkraften. „Das spricht für Konstanz“, so Sertoglu. Am Sonntag bestreitet Fatih Spor noch ein Testspiel, bevor man dann zum Rückrundenauftakt den Tabellenvorletzten aus Mörslingen empfängt.

