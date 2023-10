Fußball

vor 17 Min.

Im Kellerduell unterliegt Riedlingen dem FSV Marktoffingen

Plus Fußball Kreisliga Nord: Marktoffingen besiegt den Tabellenletzten SpVgg Riedlingen. Nördlingen II ist nach Sieg gegen Buchdorf/Daiting neuer Tabellenführer.

Am elften Spieltag der Kreisliga-Saison gelingt dem FSV Marktoffingen durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen Riedlingen der Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Nördlingen II besiegte Buchdorf deutlich und übernahm die Tabellenführung.

SpVgg Deiningen – TSV Wemding 2:2 (0:2). Die Kreisligapartie nahm schnell an Fahrt auf, und es dauerte nicht lange, bis Wemding in Führung ging. In der 11. Minute erhielt Dominik Ratschker einen präzisen Flachpass in die Mitte und schoss den Ball gekonnt ins Netz. Die Heimelf versuchte sich zurückzukämpfen und hatte durch einen Freistoß aus 30 Metern eine Großchance. Der Schuss ging aber knapp über die Latte ins Fangnetz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhten aber die Gäste durch Sandro Morena, der den Ball aus zehn Metern unter den Balken setzte (45.). Nach der Pause zeigte Deiningen jedoch Kampfgeist und kam in der 64. Minute zurück ins Spiel. Robin Welchner verwandelte einen Elfmeter souverän und verkürzte auf 1:2. In der Nachspielzeit gelang den Hausherren in Überzahl wegen einer Zeitstrafe noch der Ausgleich. Leon Dammer köpfte nach einer Flanke zum 2:2-Endstand ein (91.). Zuschauer: 110. (spvgg)

