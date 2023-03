Später Doppelschlag rettet den TSV Monheim

Die Jurastädter holen noch ein 2:2 zum Start der Kreisklasse Nord I. Schlusslicht Wolferstadt/Wemding gewinnt überraschend.

Zumindest einen Punkt konnte zum Auftakt der Fußball-Kreisklasse Nord I der TSV Monheim retten beim 2:2 gegen den Sportclub D.L.P. Flotzheim marschiert weiter vorneweg, in Mönchsdeggingen konnte die SG einen Rückstand in einen Sieg verwandeln. Die Spielgemeinschaft aus Wolferstadt und Wemding gab beim Sieg gegen Harburg für ein Lebenszeichen von sich und ist bis auf zwei Punkte an Minderoffingen auf dem Relegationsrang herangerückt.

SG Flotzheim/Fünfstetten dreht den Rückstand

TSV Mönchsdeggingen – SG Flotzheim/Fünfstetten 1:2 (1:0). In einer temporeichen, spannenden und ausgeglichenen Partie hatte der Gast am Ende etwas mehr Glück und siegte schließlich mit 2:1. Die erste Aktion auf das Tor von SG-Keeper Hannes Scharr war ein Freistoß aus dem Halbraum von Manuel Heuberger. Philipp Beck gelang daraus per Kopfball die 1:0-Führung. Weitere Großchancen durch Beck blieben in der Folge ungenutzt. Der Tabellenführer kam besser aus der Halbzeit und traf nach gut einer Stunde durch Jonas Roßkopf zum 1:1. Der eingewechselte Daniel Roßkopf brachte die SG sogar in Führung. Die Heimelf hatte noch eine gute Gelegenheit durch einen Kopfball von Tim Göttler, doch Gäste-Schlussmann Scharr parierte und hielt den Sieg fest. (tsv)

TSV Harburg – SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding 1:2 (0:0). Zum Frühjahrsauftakt empfing der TSV Harburg das Schlusslicht SG TSV Wolferstadt 1/ TSV Wemding 1. In einer umkämpften ersten Halbzeit waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Den besseren Auftakt zur zweiten Hälfte hatten die Burgstädter mit dem Führungstreffer durch Christoph Kolitsch in der 50. Spielminute. Im weiteren Verlauf kamen die Gäste aber immer stärker ins Spiel und auch zu einigen Torchancen. Eine dieser Möglichkeiten nutzte dann Eddie Fischer zum verdienten 1:1-Ausgleich (82.). Kurz vor Schluss fiel dann der umjubelte Führungstreffer für die Gäste durch Fabian Hasmiller. Damit verpasst der TSV einen erfolgreichen Frühjahrsauftakt und ist nächste Woche beim Tabellenführer in Flotzheim zu Gast. (tsv)

Kai Kotter schnürt den Doppelpack

Sportclub D.L.P. – TSV Monheim 2:2 (1:0). Bereits nach wenigen Spielminuten ging die Heimelf durch einen schönen Flachschuss von Marco Schwarz mit 1:0 in Front. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste stärker und kamen unter anderem durch Kai Kotter zu guten Chancen. Gegenüber wurde Tomek Ulrichs Schuss aus guter Position von der Monheimer Abwehr im letzten Moment geblockt. Der Sportclub startete besser in die zweite Halbzeit und Christian Weingärtner konnte einen Abpraller zum 2:0 verwerten (49.). In der Folge erhöhten die Gäste stetig den Druck und waren kämpferisch engagierter. Dies machte sich schließlich bezahlt, denn durch einen Doppelpack des überragenden Kai Kotter gelang Monheim in der Schlussphase noch der Ausgleich (80./85.). (rn)

TSV Ebermergen holt drei Punkte in Birkhausen

SG Birkhausen/Munzingen – TSV Ebermergen 1:2 (1:2). In einer durchwachsenen Begegnung zielte Daniel Leiminger bei der ersten Chance genau auf Gästetormann Dennis Macho (6.), bevor Tim Scheithauer auf der Gegenseite flach aus 14 Metern zum 0:1 erfolgreich war. SG-Torhüter Dennis Röttinger verhinderte das 0:2 (11.) und im Gegenzug erzielte Leiminger nach einem Steilpass den 1:1-Ausgleich. Die Gäste gingen erneut in Front, als Andreas Göttler einen Eckball zum 1:2 in die Maschen köpfte. Ebermergens Stefan Falch vergab noch vor dem Wechsel zweimal aussichtsreich. Im zweiten Durchgang vergab Daniel Bayer für die Gäste, gegenüber verfehlte auch Leiminger nur knapp. Es folgten weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die cleveren Gäste verteidigten ihren Vorsprung bis zum Spielende. (rn)

SV Mauren – Lauber SV 5:2 (1:1). Die Gäste konnten die Partie nur bis zur Pause offen halten. Nach dem Seitenwechsel zog der zuhause weiterhin unbesiegte SVM sein Offensivspiel auf und kam noch zu einem deutlichen Erfolg.