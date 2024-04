Fußball

16.04.2024

SpVgg Altisheim-Leitheim jubelt über wichtigen Sieg

Valentin Ricker (in Schwarz) gelang in der letzten Minute der regulären Spielzeit der Siegtreffer zum 2:1 für die SpVgg Altisheim-Leitheim. Im Abstiegskampf ist der Sieg gegen den Tabellenletzten immens wichtig. Foto: Szilvia Izsó

Plus 2:1-Erfolg im Kellerduell der Kreisklasse Nord 2. VfB Oberndorf kassiert in der Schlussminute den Ausgleich. Donaumünster-Erlingshofen ist wieder voll im Meisterrennen. SV Eggelstetten bleibt in diesem Jahr weiter punktlos.

Der eigene 3:1-Erfolg bei Wertingen II und die gleichzeitige 0:2-Niederlage von Tabellenführer SV Ehingen-Ortlfingen gegen Kicklingen-Fristingen haben dafür gesorgt, dass der SV Donaumünster-Erlingshofen als Zweiter wieder alle Chancen auf die Meisterschaft der Kreisklasse Nord 2 hat. Im Tabellenkeller entschied die SpVgg Altisheim-Leitheim das direkte Duell gegen den SV Wortelstetten 2:1 für sich. Der VfB Oberndorf hatte in Unterthürheim alle Chancen zum Sieg, musste aber noch den Ausgleich hinnehmen. Weiter ohne Punkt in diesem Jahr ist der SV Eggelstetten nach dem 1:2 gegen Binswangen.

TSV Wertingen II – SV Donaumünster-Erlingshofen 1:3 (0:2). Der SVDE unterstrich seine Auswärtsstärke auch in der Zusamstadt und fuhr einen souveränen Sieg ein. Spielertrainer Jürgen Sorg stellte nach einer knappen halben Stunde die Weichen auf Sieg, als er zwei Gegenspieler stehen ließ und sein abgefälschter Schuss zum 0:1 im Tor landete.

