Fußball

10:00 Uhr

TSV Bäumenheim kann den Schwung nicht nutzen

Der TSV Bäumenheim (in Schwarz) konnte an den jüngsten Dopperlerfolg am Osterwochenende nicht anknüpfen und verlor gegen Mödingen. Foto: K. Geiger

Plus Der TSV Bäumenheim gewann zuletzt gleich zweimal, doch gegen Mödingen kassiert das Team erneut eine Pleite. Fatih Spor siegt etwas glücklich, Tapfheim souverän.

Tabellenführer Tapfheim fertigte den Tabellenvorletzten der A-Klasse West 3 Mörslingen mit 6:2 ab. Die SG Lutzingen/Unterliezheim hielt den Abstand zur Spitze durch einen 3:2-Erfolg bei Kicklingen-Fristingen II. Nach zwei Siegen in Folge musste der TSV Bäumenheim gegen die Spielgemeinschaft Mödingen/Bergheim-Finningen eine 0:4-Schlappe hinnehmen. In Steinheim kassierte Mertingen II eine 1:4-Niederlage.

TSV Bäumenheim – Mödingen/Finningen 0:4 (0:1). Zunächst gingen die Gäste in der 18. Minute durch einen Traumtreffer von Julian Rehm, der aus rund 30 Metern in den rechten oberen Winkel traf, in Führung. In der 86. Minute liefen die Hausherren in einen Konter, den Mödingens Julian Kraus zum 0:2 vollenden konnte. Plötzlich und etwas unerwartet stand die Partie 60 Sekunden später 0:3, als Felix Löhnert per Kopf nach einer Bogenlampe ins Schwarze traf. Zu guter Letzt fabrizierte in der Schlussminute TSV-Keeper Markus Liehr noch einen Foulelfmeter, den Niklas Rehm souverän zum 0:4-Endstand verwandeln konnte. Der Schiedsrichter leitete hervorragend. Zuschauer: 85. (tsv)

