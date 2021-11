Friedberg

vor 35 Min.

Agri-Photovoltaik: Eine Lösung im Streit um Freiflächen-Anlagen in Friedberg?

Plus Kritiker sehen Solarfelder am liebsten auf Dächern. In Friedberg wird jetzt eine Alternative vorgestellt, die das Landschaftsbild schont und Ackerflächen bewahrt.

Von Thomas Goßner

Das Thema war schnell abgehakt. Stefan Milzarek aus Mering, der den Solarpark Derching betreibt, möchte ein weiteres Feld im Süden der Autobahn, diesmal westlich der Kreisstraße AIC, errichten. Doch nach nur einer Wortmeldung von Claudia Eser-Schuberth (Grüne) lehnte der Planungsausschuss des Friedberger Stadtrat die Erweiterung ohne große Diskussion ab. Denn an Freiflächenanlagen entzündet sich immer wieder Kritik. Kann eine Neuentwicklung, wie es sie bereits nahe Althegnenberg im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt, einen Ausweg schaffen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen