Unfall auf A8: Fahrer schwer verletzt, kilometerlanger Stau

Auf der A8 hat es am Mittwochmorgen einen Unfall mit Lastwagen gegeben.

Ein Unfall sorgt derzeit für kilometerlangen Stau auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Laut Polizei ist ein Lastwagen auf einen anderen aufgefahren.

Am Dienstagmorgen hat es einen schweren Verkehrsunfall auf der A8 gegeben. Laut Polizei ist um etwa 8.10 Uhr ein Lastwagen auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, der Grund dafür ist derzeit unbekannt. Der Zusammenstoß ereignete sich in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Augsburg Ost, etwa auf Höhe der ADAC-Trainingsanlage. Bei dem Zusammenstoß ist der Fahrer des auffahrenden Wagens eingeklemmt worden.

Unfall auf A8: Mann schwer verletzt

Nach Auskunft der Polizei konnte der Fahrer von der Feuerwehr aus dem Lastwagen befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Der Fahrer des anderen Wagens, der am Unfall beteiligt war, wurde leicht verletzt und ebenfalls in die Uniklinik gebracht.

Da sich der Unfall auf der rechten Fahrbahn ereignete, mussten die Einsatzkräfte die Straße nicht komplett sperren - wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sagt, konnte der Verkehr abschnittsweise weiterfließen. Dennoch stauen sich die Fahrzeuge auf einer Länge von mehr als zehn Kilometern Länge zurück bis über die Anschlussstelle Dasing hinaus.

Behinderungen auf A8 nach Unfall

Derzeit laufen noch die Bergungsarbeiten der Unfallfahrzeuge. Nach Schätzungen der Polizei könnte dies noch bis etwa 11 Uhr dauern. Der Verkehr wird auf der mittleren und linken Spur am Unfall vorbeigeleitet. Auch auf der Gegenfahrbahn kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Grund sind Schaulustige. (FA)

