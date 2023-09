Landtagswahl 2023: Die Kleinen wollen es den Großen zeigen

Plus Landtagswahl: Bislang vertreten drei Abgeordnete den Stimmkreis Aichach-Friedberg in München. Wir stellen die 13 Kandidaten für den 8. Oktober vor.

13 Namen stehen auf dem Stimmzettel im Wittelsbacher Land für die Erststimme bei der Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober. Wer die meisten Stimmen erreicht, zieht auf jeden Fall in den Landtag ein, doch auch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten haben Chancen, je nachdem, wie gut ihre Partei insgesamt abschneidet und wie viele Stimmen sie selber erhalten. 2019 gelang einem Politiker und zwei Politikerinnen der Sprung: Peter Tomaschko ( CSU) wurde mit fast 42 Prozent direkt gewählt. Des Weiteren sitzen erneut Simone Strohmayer ( SPD) und erstmals Christine Haubrich (Grüne) im bayerischen Parlament. Wir stellen alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl 2023 vor, beginnend mit einem Überblick über die Bewerberinnen und Bewerber von Linke, Bayernpartei, ÖDP, Die Partei, Tierschutzpartei, V3-Partei und Basis. Das sind die Parteien, die bislang nicht im Landtag vertreten sind.