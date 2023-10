Wahlanalyse: Vier Punkte, die das Landtagswahl-Ergebnis erklären

Plus Die Wahl in Aichach-Friedberg weist Besonderheiten auf: Hochburgen, Tiefpunkte, Aufsteiger und erfolglose Abgeordnete - und auch eine Lehre.

Selbst hart gesottene Politikerinnen und Politiker berichteten dieses Jahr von einem extrem harten Wahlkampf im Wittelsbacher Land. Unzufriedenheit und Aggressionen schlugen etablierten Parteien entgegen. Die Folgen: Die CSU verliert in einigen Kommunen fast zehn Prozentpunkte, die AfD ist in zwei Orten zweitstärkste Kraft, Freie Wähler sind im Aufwind, Grüne lassen Federn - und die SPD rutscht teilweise unter fünf Prozent. Auch die bisherigen Abgeordneten verlieren. Welche Lehren sind daraus zu ziehen?

CSU-Direktkandidat Peter Tomaschko gewinnt erneut im Stimmkreis Aichach-Friedberg und bleibt Mitglied des Landtags. Was er zum Abschneiden seiner Partei und der künftigen Koalition sagt.

Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung