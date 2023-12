Friedberg

So verbringen Sascha Mölders, Katharina Eisenblut und Co. die Weihnachtszeit

Menschen, die sonst in der Öffentlichkeit stehen, haben an Weihnachten auch mal Zeit für Privates.

Menschen, die das ganze Jahr über in der Öffentlichkeit stehen, verraten, was sie in der kleinen Auszeit vorhaben.

Viel nachzuholen hat Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko aus Merching mit seiner Familie. Hinter dem 50-Jährigen liegt ein arbeitsaufwendiger Landtagswahlkampf. "Mein Terminkalender war dieses Jahr besonders prall gefüllt, weshalb meine Familie leider oft auf mich verzichten musste." Deswegen gehören die Weihnachtszeit und die Tage zwischen den Jahren diesmal ganz seiner Familie. "Ich freue mich schon sehr darauf, die Feiertage und die Zeit rund um den Jahreswechsel im Kreis meiner Liebsten zu verbringen." Die gemeinsame Zeit mit seiner Frau und den beiden Kindern helfe ihm, vom stressigen Berufsalltag abzuschalten und Kraft zu tanken für die Aufgaben im neuen Jahr. "Dieses Jahr werden wir gemeinsam für ein paar Tage in Südtirol entspannen und die winterliche Landschaft genießen." Sportlich wird es dann beim Schlitten- und Skifahren, was vor allem für seine Jungs die größte Freude ist. "Den Jahreswechsel werden wir als Familie dann zu Hause in Merching feiern. Selbstverständlich darf Feuerwerk nicht fehlen."

Peter Tomaschko will die Auszeit ganz seiner Familie widmen und mit ihr ein paar Tage in Südtirol beim Skifahren verbringen. Das Foto entstand im Winterurlaub 2022 in Südtirol. Foto: Peter Tomaschko

Sascha Mölders

Eine "stade" Zeit gibt es beim früheren Fußballprofi Sascha Mölders nicht. Ganz im Gegenteil: Bei dem Meringer ist nach den Weihnachtsfeiertagen einiges los. "Bei uns wird es nie ruhig. Wir sind immer unterwegs", so der 38-Jährige. Wenn Mölders nicht gerade als Trainer auf einem Hallenturnier ist, schaut er beim Eishockey in Landsberg zu. Außerdem kann man den Ex-Löwen-Stürmer für Weihnachtsfeiern buchen, weshalb Mölders auch nach Weihnachten auf solchen Festen unterwegs sein wird. "Ich mag das, wenn ich mich mit Menschen über Fußball unterhalten kann", so der gebürtige Essener, der auch nicht in seine Heimat fährt. Mit vier Kindern wird es im Hause Mölders aber auch so nie langweilig.

