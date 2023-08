Fußball-Bezirksliga

26.08.2023

Glänzender Sieg: Zwei Spieler setzen Stätzling in Szene

Plus Der FC Stätzling gewinnt mit einer überzeugenden Leistung mit 3:1 in Wörnitzstein. Mering siegt mit 2:1 in Germaringen.

Die Partie des SC Griesbeckerzell in Horgau im Landkreis Augsburg wurde am Sonntag nach dem Unwetter abgesagt. Die anderen Spiele der Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis konnten stattfinden. Der FC Stätzling hat seine kleine Negativserie gestoppt und sich in Wörnitzstein durchgesetzt. In Hollenbach und Ecknach wurde am Abend gespielt.

Hollenbach – Meitingen 1:4

In alte Muster verfiel der TSV Hollenbach bei seiner gestrigen 1:4-Niederlage gegen den TSV Meitingen. Wie schon vor 14 Tagen gegen den VfR Neuburg zeigten die Krebsbachtaler auf eigenem Platz keine gute Vorstellung und mussten sich letztlich verdient geschlagen geben. Den in Schwarz-Weiß gekleideten Gästen gelang mit ihrem ersten Torschuss die Führung. Eine flache Hereingabe von Alexander Heider von rechts drückte Lukas Erhardt aus kurzer Distanz über die Linie (16.). Hollenbach wirkte ideenlos. Zwei Fernschüsse von Jonas Ruisinger und Simon Zach konnte Gästekeeper Niklas Schmitt zwar erst im Nachfassen klären, mehr zu tun gab es für den 21-Jährigen aber zunächst nicht. Vielmehr erhöhte Meitingen durch Daniel Deppner auf 2:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

