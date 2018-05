Aindling trauert

vor 15 Min.

Der TSV unterliegt zum zweiten Mal dem TSV Gersthofen.

Von Johann Eibl

17 Jahre lang behauptete der TSV Aindling seinen Platz in der Fußball-Bayernliga. Es folgten fünf Jahre in der Landesliga. Und seit Sonntagabend steht der Abstieg in die Bezirksliga fest. In der Relegation gegen den TSV Gersthofen verlor der TSV 0:1, drei Tage zuvor war man beim Vizemeister der Bezirksliga Nord mit 0:3 unterlegen. Damit kehren die Aindlinger Kicker in die Klasse zurück, der sie letztmalig 1982 angehört hatten.

Überraschend kommt der Niedergang keineswegs. Seit Monaten war offenkundig, dass es verdammt schwer werden würde, die Landesliga zu verteidigen. Mit 70 Gegentoren in 32 Punktspielen weist Aindling die schwächste Defensivbilanz auf. Und die Offensive? Die war keinen Deut besser, was man daran ersehen kann, dass in den vier Pflichtspielen in diesem Monat kein einziger Torerfolg zu verzeichnen war.

Aindling versuchte es mit Patrick Modes in der Startelf, der Kapitän war nach seinem Muskelfaserriss in Gersthofen nur Zuschauer gewesen. In der Anfangsphase rückte gleich einige Male der Schiedsrichter ins Blickfeld. Die ganz in Weiß gekleideten Aindlinger fühlten sich vom Unparteiischen benachteiligt, der immerhin in der Regionalliga pfeift. Benedikt Öllinger verteilte fleißig Gelbe Karten, souverän war seine Leistung keineswegs. Aindlings Thomas Kubina war auf dem Weg in den Strafraum, Rudi Kine stellte sich vehement in den Weg. Weil’s das zweite Foul innerhalb weniger Minuten war, endete die Partie für den Ex-Aindlinger schon vor der Pause mit Gelb-Rot. Modes war mit Gelb gut bedient, als er den davonziehenden Manuel Lippe umriss.

In Überzahl mal ein Tor schießen und dann mit Unterstützung der Zuschauer bei den hohen Temperaturen zu einem Sturmlauf blasen: Das wäre der richtige Weg gewesen für die Aindlinger.

Doch es kam anders: In der Nachspielzeit nahm Oktay Yavuz genau Maß – es hieß 0:1. Danach traf Kubina den linken Pfosten. Auch diese zwei Szenen waren typisch für das Duell.

TSV Aindling Wernberger, Schöttl, Klar, Hildmann (76. Prießnitz), Jacobi (60. Haas), Modes, Mayr (46. Lukas Wiedholz), Buchhart, Knauer, Kubina, Fischer. Tor 0:1 Oktay Yavuz (90. + 1) – Schiedsrichter Öllinger (Riedlhütte) – Zuschauer 530 zahlende – Gelb-RoteKarte Kine (Gersthofen/Foul/37.).

