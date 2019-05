vor 53 Min.

Der BC Rinnenthal geht in die Verlängerung

Augen zu und durch heißt es in dieser Szene für Burgheims Mathias Heckel (links) und Rinnenthals Elias Bradl. Bradl erzielte das entscheidende Tor beim 1:0-Sieg der Rinnenthaler, die damit in die Aufstiegsrelegation gehen.

Der BCR erreicht mit dem 1:0-Sieg gegen Burgheim die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga. Meister TSV Friedberg verliert zum Abschluss gegen den TSV Pöttmes.

Von Markus Pfaffenzeller und Otmar Selder

Das war sie also, die Saison 2018/19 in der Kreisliga Ost. Dem schon feststehenden Meister TSV Friedberg tat die 2:3-Niederlage nicht mehr weh, die Friedberger feierten dennoch ihren zweiten Aufstieg nacheinander. Und auch in Rinnenthal durfte gejubelt werden: Der BCR schoss sich mit dem 1:0-Sieg gegen den TSV Burgheim in die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga.

Rinnenthal - Burgheim 1:0 Es war spannend am letzten Spieltag in der Kreisliga, schließlich konnte der BCR aus eigener Kraft die Relegation zur Bezirksliga schaffen und auch die Burgheimer hatten noch Chancen auf Platz zwei. Der BCR ging von Beginn an konzentriert zu Werke, Surauer und Birkmeier vergaben aber ihre Möglichkeiten. Trotz Feldüberlegenheit des BCR kamen die Gäste in der 35. Minute zu einer guten Gelegenheit, doch nach Stadlers Flanke setzte Heckel einen Flugkopfball aus kurzer Distanz daneben. Nach der Pause spielte Rinnenthal weiter druckvoll nach vorne und das zahlte sich in der 55. Minute aus. Der schöne Drehschuss von Markus Rolle ging nur an die Latte, doch Elias Bradl stand goldrichtig und staubte zum 1:0 ab.

Freude nach dem Schlusspfiff

Rinnenthal hatte weitere gute Möglichkeiten und hätte durch Bradl, Surauer und Rolle die Führung ausbauen können. Burgheim kam in der Schlussphase zwar immer wieder gefährlich vor das BCR- Gehäuse, die Abwehr um Treffler, Zeugund Co. stand aber bombensicher. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen und in der anschließenden Saisonabschlussfeier wurde das Erreichen der Relegation ausgiebig gefeiert.

BC Rinnenthal Fuhrmann, Zeug, Schlatterer, Raabe, Treffler, Graf, Oswald, Birkmeier (80. Friedl), Rolle (90. Demel), Surauer (46. Friedl), Bradl (87. Stadler) – Tor 1:0 Elias Bradl (55.) – Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr – Zuschauer 150

Abschlussfeier trotz der Niederlage

Der Saisonabschluss fand wegen des packenden Bundesliga-Finales nur vor einer mageren Zuschauerkulisse statt. Dennoch war die Partie alles andere als langweilig. Die Gäste aus Pöttmes waren äußerst motiviert und hatten es sichtlich auf dem Schirm, dem Meister und Aufsteiger TSV Friedberg die Schau zu stehlen. Zur Halbzeit führte der TSV Friedberg durch Marcel Pietruska mit 1:0, doch Vorstandsmitglied und Stadionsprecher Andreas Paul sprach zu Recht von einem schmeichelhaften Zwischenergebnis. Denn Friedbergs Keeper Zimmermann musste gekonnt in mehreren Situationen klären. Es dauerte nach dem Wechsel auch nicht lange, bis die Pöttmeser durch einen Foulelfmeter zum 1:1 ausgleichen konnten und dann sogar mit 2:1 ein weiteres Zeichen setzten. Marko Mladenovic glich nach Kopfballvorlage von Pietruska zum 2:2 aus. Aber letztlich wollten die Gäste den Sieg mehr, den sie sich in einem fairen Spiel auch verdient hatten.

Zwei Spieler werden verabschiedet

Vor dem Spiel verabschiedeten die Abteilungschefs die Spieler Florian Haug (zum TSV Mühlhausen) und Simon Kiefl (zum FC Königsbrunn) und wünschten mit einem kleinen Geschenk alles Gute. Mit einer kleinen Party ließ der TSV Friedberg die Saison ausklingen. Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen sind derweil bereits angelaufen.

TSV Friedberg Zimmermann; Bytyqi, Pfeifer, Winter, Bamario (57. Haug), Boser (25. Kain), Pietruska, Mladenovic, Bunk, Rajc, Baur (78. Eshaghzaei). –Tore 1:0 Pietruska (41.), 1:1 Geanta (48./FE), 1:2 Geanta (67.), 2:2 Mladenovic (69.), 2:3 Gabrica (79.) – Zuschauer 60 – Schiedsrichter Josef Hanrieder

Themen Folgen