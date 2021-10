Am Ende steht es unentschieden in Friedberg

Plus Im Derby zwischen Friedberg und Aichach gibt es keinen Gewinner. Rinnenthal holt einen Arbeitssieg. Kissing wieder erfolgreich. Dasings Spiel wird verlegt.

Der TSV Friedberg holt in den Kreisligen einen Punkt beim Derby gegen Aichach. Rinnenthal und Kissing gewinnen ihre Partien. Dasing stimmt einer Verlegung seines Spiels zu.