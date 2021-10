Kommt Kissing wieder ins Finale?

Der KSC trifft im Halbfinale auf den favorisierten Bezirksligisten TSV Bobingen. Wie Trainer Marco Henneberg das Spiel angeht und was dem Coach Hoffnung macht

Eine historische Chance hat der Kissinger SC am Mittwochabend. Im Halbfinale des Kreispokals trifft der KSC ab 19 Uhr auf den Bezirksligisten TSV Bobingen. Der Sieger zieht ins Endspiel ein. Für die Kissinger wäre es das zweite Finale in Folge. Als amtierender Kreispokalsieger liegt das jüngste Endspiel gegen den TSV Pöttmes (1:0) gerade einmal rund drei Monate zurück.

Mit dem TSV Bobingen wartet auf das Team von Trainer Marco Henneberg aber eine besonders schwierige Aufgabe. Den das Team aus dem Landkreis Augsburg ist die einzige Mannschaft, die´auf eine noch längere Pokalserie als der KSC zurückblickt. Die Bobinger sicherten sich 2020 den Kreistitel – Kissing scheiterte damals im Halbfinale an Neusäß. Doch nicht nur deswegen ist der Bezirksligist favorisiert. „ Bobingen ist eine gestandene Mannschaft, die viel Routine besitzt. Sie sind zweikampfstark und sehr aggressiv. Hinzu kommt, dass wir aufgrund der vielen Spiele aktuell nicht so agil sind. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren“, so Henneberg, der auch zugibt: „Das Hauptaugenmerk liegt auf der Liga. Natürlich freuen wir uns auf das Halbfinale, aber der Zeitpunkt ist nicht optimal.“ In der Kreisliga Augsburg läuft es sehr gut für die Kissinger. Als Tabellenzweiter hat der KSC bereits neun Punkte Vorsprung auf Rang drei und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Auch der TSV Bobingen steht in der Bezirksliga Süd auf Platz zwei der Tabelle und kommt sogar auf fünf Spiele ohne Niederlage.

Dass es für die Kissinger gegen den vermeintlich stärksten verbliebenen Gegner geht, das findet Marco Henneberg sogar von Vorteil. „Wir lieben die Außenseiterrolle. Es liegt uns, wenn wir gegen höherklassige Gegner nicht unbedingt das Spiel machen müssen und auch mal kontern können“, so der Coach, der allerdings keinen Heimvorteil sieht. „Das ist im Prinzip egal.“ Gespielt wird am Mittwoch auf Kunstrasen. Besonders aufpassen müssen die Kissinger dann auf Bobingens Torjäger Florian Gebert, der die Torjägerliste der Bezirksliga Süd mit 13 Toren anführt. Allerdings hat die KSC-Defensive in dieser Spielzeit erst sieben Gegentreffer kassiert. Zuletzt gab es in vier Partien kein einziges Gegentor. Allerdings wird die Mannschaft des Gastgebers ein etwas anderes Gesicht haben. Fabian Kerzel und Lukas Genitheim fehlen beruflich, auch sonst wird es Veränderungen in der Aufstellung geben.

Henneberg: „Wir müssen rotieren, weil einige wirklich überspielt sind. Ich werde sicher einige Wechsel spätestens in der Halbzeit vornehmen. Wir sind aber heiß und hoffen, dass Bobingen mit der vollen Kapelle kommt“, so Henneberg, der sich dennoch Chancen ausrechnet. „Warum nicht, wir spielen eine super Saison bislang und können es auch mit einem starken Bezirksligisten aufnehmen.“ Mit dem TSV Haunstetten hat Kissing im Viertelfinale schon einen Bezirksligisten ausgeschaltet. Auch in den Runden zuvor hatte der KSC gegen den den SV Ottmaring, TSV Merching, Alba Augsburg und den SV Gablingen wenig Mühe. Am liebsten wäre dem Coach ein Sieg nach 90 Minuten, denn vom Elfmeterpunkt präsentierte sich der KSC bislang nicht wirklich treffsicher. Henneberg: „Ich werde aber auch in diesem Fall fünf Schützen finden.“

Seit acht Pflichtspielen bereits sind die Fußballer des TSV Aindling nun ungeschlagen, siebenmal davon in der Bezirksliga. Die Nummer acht trägt das Datum vom 6. Oktober, damals setzte sich die Mannschaft vom Lechrain mit 4:0 im Pokal beim Kreisligisten BC Adelzhausen durch. Und darum steht sie nun in diesem Wettbewerb im Halbfinale, das am Mittwoch um 19 Uhr beim TSV Neusäß angepfiffen wird. Nachdem man im Toto-Pokal alle Hürden in den vergangenen Monaten genommen hat, will man nun auch das Endspiel erreichen. Trainer Christian Adrianowytsch kündigt vor dem Halbfinale an, dass die Mannschaft in Neusäß ein ähnliches Gesicht aufweisen wird wie es am Sonntag beim 1:1 gegen den FC Horgau der Fall war.