Fußball-Kreisliga Augsburg

vor 16 Min.

Kissing beherrscht das Überzahlspiel

Der Kissinger SC (blaue Trikots) feierte in der Kreisliga Augsburg den dritten Sieg in Folge, ein 1:0 gegen die SpVgg Lagerlechfeld.

Plus KSC stürzt Tabellenführer Lagerlechfeld. Merching verliert in Neusäß in der Nachspielzeit.

Artikel anhören Shape

In der Fußball-Kreisliga Augsburg überraschte der Kissinger SC mit einem knappen Sieg gegen die SpVgg Lagerlechfeld, die bis dahin Tabellenführer war. Spitzenreiter ist jetzt der FC Königsbrunn, Kissing ist Vierter. Für Merching gab es erneut eine bittere Niederlage.

TSV Neusäß – TSV Merching 1:0

Eine Niederlage, die erst in der Nachspielzeit zustande kommt, schmerzt stets ganz besonders. So erging es am Freitagabend dem TSV Merching, der beim TSV Neusäß mit 0:1 unterlag, wobei Tobias Müller in der 91. Minute erfolgreich war. Gästetrainer Günter Bayer fasste das Geschehen so zusammen: „Die Mannschaft ist bemüht, doch wir haben Probleme, in dieser Kreisliga dabei zu sein.“ Für ihn war’s eigentlich ein 0:0-Spiel, in dem die Merchinger in Abschnitt eins eine große Chance nicht zu nutzen wussten. Beide Teams zeigten Schwächen in der Offensive. Nachdem die Gäste sich von einer Zeitstrafe gegen Niklas Bayer erholt hatten, zeichnete sich ab, dass sie einen Zähler mitnehmen könnten. Bayer: „Doch dann kam unser obligatorischer Fehler in der Abwehr.“ Damit konnten sich die Gastgeber die drei Punkte sichern. Zum zweiten Mal in Folge kassierten die Merchinger den entscheidenden Treffer so spät. (jeb)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen