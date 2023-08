Fußball-Kreisliga

Friedberg stoppt Petersdorf - Überraschung in Affing

Plus Der TSV Friedberg behält seine weiße Weste, ebenso wie der BC Rinnenthal und der BC Aichach. Dasing, Pöttmes und Affing legen einen Fehlstart hin.

Gleich fünf Mannschaften haben nach dem zweiten Spieltag der Kreisliga ost noch eine weiße Weste. Darunter sind mit dem BC Aichach, dem TSV Friedberg und dem BC Rinnenthal drei Teams aus dem Wittelsbacher Land. Neuer Tabellenführer ist Aufsteiger Sv Klingsmoos, der dem TSV Dasing eine Lehrstunde erteilte. Die Autobahner sind ebenso wie der SSV Alsmoos-Petersdorf und der TSV Pöttmes noch ohne Punkte. Das Tabellenende ziert Bezirksliga-Absteiger FC Affing, der auch gegen die SG Stätzling II/Igenhausen eine deutliche Pleite kassierte.

TSV Pöttmes - Rinnenthal 0:2

Der BCR war von der ersten Minute an überlegen, konnte aber zu selten die defensiv eingestellte Heimelf in Verlegenheit bringen. In der achten Minute verfehlte Julian Büchler nach einer Freistoßflanke von Maximilian Merwald per Kopf knapp das Tor. Nach einer Ecke von der linken Seite kamen Florian Tarnick und Lukas Ziegler gleich dreimal zum Abschluss, doch immer wieder konnte die BCR-Abwehr klären. Auf der Gegenseite wurde ein Schuss von Benedikt Engl kurz vor der Linie geklärt und dann setzte Engl eine Vorlage von Sebastian Lindermayr an den linken Innenpfosten. Nach dem Wechsel machte es Rinnenthal besser. Ein kurz ausgeführter Eckball landete erneut bei Merwald, der den Ball über den Pöttmeser Schlussmann Fabian Gänsdorfer ins lange Eck schlenzte. Gegen Büchler reagierte Gänsdorfer dann reaktionsschnell. Den zweiten Versuch verzog der eingewechselte Justin Kopp knapp neben den rechten Pfosten. In der 86. Minute fiel dann die Entscheidung. Tobias Friedl wurde im Strafraum von den Beinen geholt. Manuel Utz versenkte den Strafstoß zum Endstand. Pöttmes hatte nur bei einem Drehschuss von Tarnick noch eine Torchance. (lint)

