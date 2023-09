Fußball-Kreisliga

12:00 Uhr

Friedberg empfängt Aichach zum Kreisderby - Dasing in Petersdorf unter Druck

Plus Der TSV Friedberg trifft im Topspiel auf den BC Aichach, ausgerechnet jetzt fehlt der Torjäger. Der SSV Alsmoos-Petersdorf will sich das Glück zurückholen.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

In der Kreisliga Ost stehen an diesem Wochenende wieder einige spannende Spiele an. Allen voran das große Landkreisderby zwischen dem TSV Friedberg und dem BC Aichach, das auch das Topspiel ist.

Der BC Aichach will auch in Friedberg jubeln. Foto: Jonas Jakob

Den am Sonntag ab 15 Uhr empfängt der Tabellendritte den zweiten. Beide Mannschaften haben bislang gleich viele Punkte gesammelt und jeweils vier Siege, ein Remis und eine Niederlage in der Bilanz stehen. Die Aichacher feierten zuletzt zwei Siege in Folge, auch dank Neuzugang Semih Coklar, der sich zum Glücksgriff entwickelt. In Friedberg hängen die Trauben allerdings hoch. Die Herzogstädter sind zuhause noch ungeschlagen. Einer der Schlüsselspieler dort ist der frühere Hollenbacher Ricardo Anzano, der bereits drei Tore erzielt und zwei vorbereitet hat. Den bislang letzten Sieg in Friedberg holte der BCA 2019. Mit einem Sieg könnten die Herzogstädter wieder am Rivalen vorbeiziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen