Futsal

vor 34 Min.

Ärger und Jubel nahe beieinander: Dasing qualifiziert sich für Schwäbische

Plus Während Stätzling und Mering tragisch scheitern, jubelt Dasing als Dritter beim Kreisfinale. Ruppiges Einsteigen der Finalisten sorgt für Ärger.

Von Reinhold Rummel Artikel anhören Shape

Tatenlos mussten Trainer Sascha Mölders und seine Spieler zusehen, wie sich ihr Traum vom Halbfinale beim Futsal-Kreisfinale in Luft auflöste. Da halfen alle Anfeuerungsrufe für den TSV Täfertingen nicht, denn der TSV Dasing setzte sich im letzten Vorrundenspiel durch und zog so noch am MSV vorbei und ins Halbfinale ein. Tragisch verlief auch das Turnier für den FC Stätzling, der sich nach zwei Niederlagen im Sechsmeterschießen mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben musste. Die Dasinger konnten vor rund 500 Zuschauenden am Ende über die Qualifikation zur schwäbischen Endrunde jubeln.

87 Bilder Traumtore und fiese Grätschen: Die besten Bilder vom Futsal-Kreisfinale Foto: Sebastian Richly

Bereits nach der Vorrunde war für den Landkreismeister SV Mering das Endrundenturnier beendet. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Außenseiter TSV Täfertingen mühten sich die Meringer gegen den TSV Dasing zu einem 2:2. Dabei war Mölders nicht unbedingt mit der Vorstellung seiner Truppe unzufrieden. Vielmehr ärgerte ihn die Entscheidungen gegen seine Elf: „Das waren einfach ein paar zu viele negative gegen uns.“ Für ihn hat sich Mering in der Hallenrunde hervorragend präsentiert, „das waren sehr gutee Auftritte von uns“ bilanzierte er die Hallenmeisterschaft. „Wir sind Top gestartet, aber dann haben wir gegen Dasing den Sieg verpasst.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen