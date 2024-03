Handball

vor 18 Min.

Sieg im Gipfeltreffen: Kissinger SC greift nach Meisterschaft

Plus Die Handballerinen des Kissinger SC gewinnen im Topspiel in Niederraunau und stehen kurz vor dem Titel. Jubeln dürfen erstmals auch die KSC-Männer.

Von Domenico Giannino

Von zahlreichen Fans unterstützt siegten die Handballerinnen des Kissinger SC beim Spitzenreiter TSV Niederraunau und haben so die besseren Karten im Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksoberliga. Auch bei den KSC-Männern bricht Jubel aus. Die Männer des TSV Friedberg verlieren dagegen.

Die Kissinger Damen sind siegreich vom Spitzenspiel in Niederraunau zurückgekehrt und haben einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Mit dem 30:22 beim Tabellenführer haben sie jetzt in den letzten drei Saisonspielen alles selbst in der Hand. In der Krumbacher Halle war auch dank der vielen mitgereisten Kissinger Fans richtig viel Stimmung. Kissing hatte von Beginn an Vorteile. Das Spiel über die sicheren Außen klappte gut, auch Kreisläuferin Kathi Winter war kaum zu bremsen. Der Lohn war eine 8:4-Führung nach 16 Minuten. Einige vergebene Siebenmeter und die spielerische Klasse des Raunauer Rückraums ließen die Gastgeberinnen zurückkommen. Zur Pause lag Kissing nur mit einem Tor vorn.

