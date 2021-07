Sommerferien

Hygiene, Stellplatz und mehr: Was Sie als Camper wissen sollten

Plus Wo schläft man besser – im Hotel oder auf dem Campingplatz? Was kostet das teuerste Wohnmobil der Welt? Wie wird ein Camper eigentlich gereinigt? Wir haben die Antworten.

Von Doris Wegner

Wohin wird in diesem Jahr eigentlich gereist?

Reisen ist wieder leichter geworden, doch viele Camper bleiben auch in diesem Jahr im eigenen Land, so eine Umfrage des ADAC. Doch der Trend ist nicht mehr so stark wie im vergangenen Corona-Jahr. Das ist die Hitliste der beliebtesten Camper-Ziele: Italien vor Kroatien, dann Frankreich und Österreich. Es folgen Dänemark, die Niederlande, die Schweiz und Spanien. In Deutschland zieht es die Wohnmobilisten vor allem nach Bayern und Schleswig-Holstein, gefolgt von Niedersachsen, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern.

