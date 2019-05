21.05.2019

Der nächste Ortsverband für die Grünen

Auch in Krumbach steht diese Woche eine Gründung an. Was die Verantwortlichen im „Nördlichen Mindeltal-Holzwinkel“ vorhaben

Die Gründung des dritten Ortsverbands im Landkreis ist geschafft, die vierte steht diese Woche an: Im Gasthof Zahler in Röfingen haben sich zahlreiche Mitglieder und Interessenten zur Gründung des neuen Ortsverbands „Nördliches Mindeltal-Holzwinkel“ der Grünen getroffen. Der Ortsverband vereint die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach mit den Orten in den Verwaltungsgemeinschaften Haldenwang und Offingen sowie die Stadt Burgau. Grünen-Kreissprecher Kurt Schweizer begrüßte zur Gründungsversammlung auch den Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer, Bezirkssprecher Daniel Pflügl und Kreisrat Harald Lenz. „Wenn wir heute unseren dritten Ortsverband gründen und nächste Woche in Krumbach unseren vierten, dann ist das für uns schon ein großer Schritt nach vorne“, zeigt sich Schweizer zufrieden.

Landtagsabgeordneter Maximilian Deisenhofer sieht mit dem neuen Ortsverband einen weiteren Grundstein gelegt, die Struktur grüner Politik auch auf dem Land zu gestalten: „Der Zeitpunkt kann nicht besser sein, nächste Woche ist Europawahl und in einem Jahr sind Kommunalwahlen in Bayern. Diese Chancen wollen wir nutzen und auch in diesen Gemeinden mitgestalten“, gab sich Deisenhofer optimistisch. Er appellierte an die Anwesenden, zur Europawahl zu gehen und demokratisch zu wählen. Europa dürfe nicht den Nationalisten und Rechtspopulisten überlassen werden.

Für den Vorsitz wurden Eveline Kuhnert (Burgau) und Dirk Vollertsen (Röfingen) als Doppelspitze – wie es bei den Grünen üblich ist – einstimmig gewählt. Peter Sauerzapf aus Offingen wurde zum Schriftführer gewählt und den Bereich „Bildung, Kunst und Innovation“ wird künftig Flora Nieß aus Waldkirch verantworten und gestalten. Einstimmig und mit großem Beifall wurde der neue Jugendsprecher Philipp Beißbarth aus Jettingen für den Bereich „Jugend, Social Media und Event“ gewählt.

Beißbarth wird Ansprechpartner für bestehende und neue „junge“ Mitglieder im Ortsverband sein. Gerade steckt er in den letzten Zügen seines Abiturs am Dossenberger Gymnasium, wo er bereits viel Erfahrung im Organisieren von Events gesammelt hat, unter anderem bei „Friday for Future“-Demonstrationen. Flora Nieß, promovierte Kunstwissenschaftlerin, will mit „Bildung, Kunst und Innovation“ im Ortsverband in die Offensive gehen. Grüne Politik heißt nicht nur Natur- und Umweltschutz.

Eveline Kuhnert und Dirk Vollertsen möchten sich vor allem dafür einsetzen, dass die Ortsverbandsarbeit lebendig und von den Menschen vor Ort wahrgenommen wird. „Nur so können wir die Grundlagen dafür schaffen, über unseren Ortsverband in unsere Region hinein zu wirken“, ist sich Dirk Vollertsen auch mit Blick auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr sicher. Für ihn gibt es viele Themen von der neuen Bahnstrecke über das Zwischenlager bis hin zur Umsetzung des Volksbegehrens für mehr Öko-Landbau und Artenschutz.

Die Vorsitzende Eveline Kuhnert möchte die Themen Lebensqualität und Mobilität in den Fokus stellen. „Lebensqualität heißt mehr als nur Arbeitsplätze. Für Lebensqualität brauchen wir Aufenthaltsqualität auch in den kleinen Städten und Dörfern hier in unserer Region, sichere und vor allem nutzbare Fuß- und Radwege“, führte die begeisterte Radfahrerin aus. „Wir brauchen einen zuverlässigen und preiswerten öffentlichen Nahverkehr, gerade auf dem Land. Wir brauchen eine offene, vielfältige Gesellschaft, die niemanden ausschließt und die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anpackt“, gab sich Kuhnert überzeugt. (zg)

