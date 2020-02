vor 24 Min.

Die A8 wird zur Teststrecke für automatisiertes Fahren

Plus Die A8 wird zur Teststrecke für autonomes Fahren. Schwerpunkt der Testfahrten soll zwischen Augsburg und Ulm liegen. Auch ein intelligentes Tempolimit soll kommen.

Von Till Hofmann

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) kam am Donnerstagnachmittag mit einer dicken Überraschung nach Günzburg: Die Autobahn A8, verkündete er in einem Gespräch mit Kommunalpolitikern, wird zur Teststrecke für autonomes Fahren. Der Schwerpunkt dieser Testfahrten soll nach Informationen unserer Redaktion zwischen Augsburg und der Landesgrenze nach Baden-Württemberg liegen, das Projekt betrifft also die Landkreise Augsburg und Günzburg.

Untersucht werden sollen die Wirkungen des sogenannten Mischverkehrs, also des Verkehrs mit Teilnehmern in hochautomatisierten und autonomen Fahrzeugen und nicht automatisierten Fahrzeugen auf Autobahnen. Der ADAC verspricht sich von dieser Technologie viel – für die Gesellschaft, die Sicherheit und für den Wirtschaftsstandort Europa. So könnten etwa ältere oder eingeschränkte Menschen besser eingebunden, der ländliche Raum mit Hilfe günstiger, automatisierter Taxis und Busse stärker angebunden werden. Allerdings wird sich autonomes Fahren einer Prognos-Studie zufolge nur langsam durchsetzen. Der Hauptgrund dafür: Autos sind durchschnittlich bis zu 20 Jahre im Einsatz. Deshalb kommt Untersuchungen zu diesem „Mischverkehr“ eine große Bedeutung zu. Für geeignet halten Bundesverkehrsministerium, Bundesanstalt für Straßenwesen und Kraftfahrt-Bundesamt insbesondere das Netz der Bundesautobahnen. Die Verkehrssituationen beispielsweise auf der A 8 sind weit weniger komplex als im Stadtverkehr. "Schilderbrücken" auf der A8 bis nach Ulm Nach dem Untersuchungskonzept des Ministeriums soll mit dem Versuchsprojekt auch ein System für ein intelligentes Tempolimit eingeführt werden. So sollen „Geschwindigkeitsregelungen mit modernen technischen Mitteln“ zeitnah angeordnet werden, damit gegebenenfalls Ergebnisse bei unterschiedlichen Tempolimits berücksichtigt werden können. Mit anderen Worten: Auch die sogenannten Verkehrsbeeinflussungsanlagen („Schilderbrücken“ bzw. Telematik), die dynamisch auf Umweltbedingungen und Verkehrssituationen reagieren, werden westlich von Neusäß bis zur Landesgrenze nach Baden-Württemberg installiert. Das war bislang ausgeschlossen worden. Zwischen München/Eschenried und Neusäß sind die Schilderbrücken dagegen eine beschlossene Sache. In den vergangenen Wochen und Monaten war – zuletzt auch von CSU-Politikern und der Polizei – auch wegen einer erhöhten Unfallgefahr auf der sechsstreifig ausgebauten A 8 ein Tempolimit gefordert worden. Ohne die Teststrecke gäbe es im Landkreis Günzburg nach Informationen unserer Zeitung wohl solche Telematik-Anlagen nicht, da das Verkehrsaufkommen zu niedrig ist, um solch ein Vorhaben politisch durchzusetzen. Minister Scheuer macht Tempo bei der Umsetzung des Projekts. Der Untersuchungszeitraum beträgt drei Jahre. Erste Zwischenergebnisse sollen bereits Ende 2021 vorliegen. Das automatisierte Fahren wird in fünf Stufen eingeteilt. In der Region sollen Fahrzeuge im Level 3 und höher unterwegs sein. Diese dritte Stufe bedeutet „hochautomatisiertes Fahren“. Danach darf sich der Fahrer vorübergehend von Fahraufgabe und Verkehr abwenden. Auf Aufforderung durch das System muss der Fahrer kurzfristig übernehmen. Er haftet nur, wenn er dieser Aufforderung nicht nachkommt. Die weiteren Stufen sind vollautomatisiertes und autonomes Fahren. Lesen Sie dazu auch: Das A8-Experiment: Lohnt sich Rasen wirklich?

