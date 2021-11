Landkreis Günzburg

Polizei führt große Corona-Kontrollaktion im Kreis Günzburg durch

Die Gäste in den Lokalen zeigten sich kooperativ: Die meisten hatten ihr Smartphone mit Impfnachweis und Personalausweis bereits parat.

Plus Am Samstag haben Landratsamt und Polizei gezielt das Einhalten der Regelungen im Kries Günzburg überprüft. Wie das ablief und welche Reaktionen es gab.

Von Peter Wieser

Regeln mögen gut sein. Besser ist es, wenn sie auch eingehalten werden. Mit den sprunghaft angestiegenen Inzidenzzahlen gelten seit vergangenem Dienstag strengere Corona-Regelungen, am Mittwoch sollen sie noch einmal verschärft werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts Günzburg waren am Samstagabend mit Beamten der Polizeiinspektionen Günzburg, Krumbach und Burgau mehrere Stunden unterwegs, um zu kontrollieren, ob sich sowohl die Betreiber und Beschäftigten von Einrichtungen wie auch die Gäste und Besucher daran halten. Unsere Redaktion hat die Aktion in Günzburg begleitet.

