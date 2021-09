Maskenaffäre, Prognose und die CSU: So schätzt Theo Waigel die Bundestagswahl 2021 ein

Plus Zur Maskenaffäre sagt Theo Waigel nach wie vor nichts. Dafür lobt er Georg Schwarz für seinen aufreibenden Interims-Einsatz als Günzburger CSU-Kreischef.

Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel hat schon viele Wahlkämpfe mitgemacht. Diesmal allerdings tut er sich schwer, eine Prognose für den Sonntagabend abzugeben. "Die Volatilität bei den Wählern ist groß. Ein längerer Abend ist gut möglich", meint der 82 Jahre alte Waigel im Hinblick auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Union und der SPD. "Ich habe von Wirtschaftsleuten gehört, die bislang immer FDP gewählt haben, dass sie dieses Mal aus taktischen Erwägungen der CDU ihre Stimmen geben", zitiert der frühere Bundesfinanzminister Bekannte außerhalb Bayerns.