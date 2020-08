vor 18 Min.

Nach schwerem Unfall bei Deisenhausen steht der Fahrer vor Gericht

Plus Ein Auto überschlägt sich nach einem Überholmanöver bei Deisenhausen. Die Insassen werden schwer verletzt. Jetzt musste sich der Fahrer verantworten.

Von Lara Schmidler

Am 25. Januar dieses Jahres fährt ein 20-Jähriger aus Staig mit dem Auto seiner Mutter von Krumbach nach Ulm – eine Fahrt, die für den jungen Mann vor Gericht enden wird. Auf dem Beifahrersitz befindet sich die damalige Freundin des Fahrers, hinten rechts sitzt ein 27-Jähriger. Vor dem jungen Mann fährt ein Wagen mit einer 26-Jährigen am Steuer. Nachdem beide Autos Deisenhausen in Richtung Roggenburg verlassen haben, setzt der 20-Jährige zum Überholen an, obwohl der Bereich auf 70 Stundenkilometer beschränkt ist.

Das Auto überschlägt sich mehrmals im Straßengraben

Er überholt das Auto vor sich, schneidet die darauffolgende Linkskurve und hat sich wieder rechts eingeordnet, als er doch noch ins Schleudern gerät. Das Auto kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, sticht mit der Front in den Graben ein und überschlägt sich mehrmals. Der 27-Jährige auf der Rückbank, der nicht angeschnallt ist, wird aus dem Wagen geschleudert und unter dem Auto eingeklemmt, als dieses endlich auf dem Dach zum Stillstand kommt. Er trägt zahlreiche Frakturen davon. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus, wo er zwei Monate bleiben wird. Noch heute hat er Beschwerden und kann nur wenig arbeiten. Die Beifahrerin und der Fahrer erleiden ein Schleudertrauma und mehrere Prellungen, beide sind vier Tage lang stationär in verschiedenen Krankenhäusern.

Am Montag musste sich der 20-Jährige am Amtsgericht Günzburg unter der Leitung von Richter Walter Henle für sein Fahrverhalten verantworten. Die Anklage: fahrlässige Körperverletzung. Wie genau der Überholvorgang am 25. Januar stattgefunden hat, konnte nicht abschließend geklärt werden. Zu weit gingen die Zeugenaussagen auseinander, zu vage war die Erinnerung mancher Beteiligter. Fest steht, dass der Angeklagte, der seit zwei Jahren den Führerschein hat, noch in dem auf 70 beschränkten Bereich zum Überholen ansetzte. Und das, obwohl die vor ihm fahrende 26-Jährige nach eigener Aussage bereits auf 85 Stundenkilometer beschleunigt hatte.

Front des Unfallautos bricht nach "Kickdown" aus

Der Angeklagte räumte seine Schuld direkt zu Beginn der Verhandlung ein. Wann genau er zum Überholen ausgeschert sei, könne er nicht sagen. Er wisse nur noch, dass auch die Fahrerin des Autos, das er überholte, angefangen habe zu beschleunigen. Daraufhin habe er einen „Kickdown“ machen, also das Gaspedal des Autos komplett durchdrücken müssen. Als er sich wieder auf der rechten Spur eingeordnet habe, sei dann die Front des Wagens ausgebrochen.

Dass die Fahrerin des überholten Autos beschleunigt hatte, als der 20-Jährige mitten im Überholvorgang war, bestätigte auch die Exfreundin vor Gericht. An viel mehr konnte sie sich aber nicht erinnern. Die 26-jährige Fahrerin des anderen Wagens stritt diese Behauptung ab. Ihrer Aussage nach müsse der 20-Jährige direkt nach der Ortsausfahrt Deisenhausen zum Überholen angesetzt haben. Sie habe aufgehört zu beschleunigen, als sie dies bemerkt habe.

Angeklagter hat den Unfall vermutlich durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht

Noch vor der Linkskurve sei der Angeklagte wieder nach rechts eingeschert und habe die Kurve dann in hohem Tempo geschnitten. Als die 26-Jährige selbst um die Kurve gefahren sei, habe sie nur noch gesehen, wie das Auto vor ihr ins Schleudern geriet und sich im Graben überschlug. Da sie selbst nach dem auf 70 Stundenkilometer beschränkten Bereich auf Tempo 100 beschleunigt habe, müsse der 20-Jährige deutlich schneller unterwegs gewesen sein. Das bestätigte auch der 27-jährige Insasse des Unfallwagens, dessen Aussage vor Gericht von einem italienischen Dolmetscher übersetzt wurde. 160 seien sie gefahren, das habe er auf dem Tacho gesehen.

Insassen des Unfallautos hatten großes Glück

„Der Angeklagte hatte mehrere Schutzengel“, sagte der Polizist, der den Unfall aufgenommen hatte, vor Gericht aus. Nicht nur habe sich das Auto genau zwischen zwei Alleebäumen überschlagen, bis vor wenigen Monaten habe genau an dieser Stelle zudem noch ein Gebäude gestanden. „Da wäre das Auto in voller Fahrt reingekracht.“

Richter Henle verurteilte den Angeklagten zu einem Monat Fahrverbot und 45 Tagessätzen á 40 Euro, also 1800 Euro. „Der Denkzettel muss nicht so groß sein, der Unfall und seine Folgen haben genug Eindruck gemacht.“ Zudem sei der 20-Jährige nicht vorbestraft und lege ein sehr vernünftiges Verhalten an den Tag.

Mit dem Urteil wählte Henle den Mittelweg zwischen dem Staatsanwalt, der 2500 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot gefordert hatte, und Verteidiger Thomas Maurer, der 1200 Euro für angemessen hielt und bat, die dreimonatige Fahrsperre zu überdenken.

