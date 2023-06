Fußball

vor 20 Min.

Ein Traumtor bringt den SC Bubesheim ins Traumderby

Plus Hakan Polat lässt den SC Bubesheim im ersten Spiel der Bezirksliga-Relegation jubeln. Der nächste Gegner auf dem Weg zum Klassenerhalt ist ein alter Rivale.

Von Jan Kubica und Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Je länger die Partie dauerte, desto präsenter wurden die etwa 200 Bubesheimer Fans unter den 800 Zuschauenden in Neusäß. Am Ende überschütteten sie die im Kreis feiernden Fußballer mit Lob, ließen vor allem Simon Zeiser und Hakan Polat hochleben. Den einen, weil er sein Team in der Sturm-und-Drang-Schlussphase des BC Rinnenthal mehrmals vor einem Gegentreffer bewahrt und den anderen, weil er dieses erste Relegationsspiel zur Bezirksliga mit einem Sonntagsschuss entschieden hatte. Viel Zeit zum Feiern bleibt den Jungs von Übergangscoach Marco Chessa nach diesem 1:0 freilich nicht.

Schauplatz ist Ettenbeuren

Am Sonntag, 4. Juni, wartet das Halbfinale dieser Serie, nach der sich von acht Bewerbern höchstwahrscheinlich nur einer das Bezirksliga-Ticket für die Saison 23/24 sichert. Dann treffen die Bubesheimer auf ihren alten Rivalen TSG Thannhausen. Anpfiff in Ettenbeuren ist um 15 Uhr.

