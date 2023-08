Nach dem 0:5-Debakel: Fragezeichen in den Köpfen der Offinger Fußballer

Plus Das Kreispokal-Halbfinale gegen den TSV Ziemetshausen wollte der TSV Offingen zum Befreiungsschlag nutzen. Daraus wird nichts, das Spiel ist abgesagt.

Voller Elan und mit großen Ambitionen ist der TSV Offingen in die Kreisliga-Spielzeit 23/24 gestartet. Der Aufstieg wurde als Saisonziel ausgegeben. Und dann das: Nach fünf Punktspielen steht die Mannschaft im unteren Tabellendrittel, drei Partien gingen verloren, zuletzt gab’s ein frustrierendes 0:5 gegen den SC Bubesheim. Das einzige wirkliche Erfolgserlebnis war ein schickes 4:1 beim TSV Ziemetshausen. Und genau dieser Kontrahent sollte nun zum Kreispokal-Halbfinale in den Mindelbogen kommen. Doch daraus wird nichts. Die für Mittwoch, 30. August (18.15 Uhr), angesetzte Begegnung muss verlegt werden.

Nach einer ausführlichen Platzbesichtigung am späten Montagnachmittag sagte Offingens Abteilungsleiter Manfred Schuster: „Der Platz ist wirklich unbespielbar, das kannst du vergessen.“