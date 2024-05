Landkreis Günzburg

Asylbewerber für 80 Cent arbeiten lassen: AfD sagt, es war ihre Idee

Plus Auch Günzburg unterstützt die Initiative des Landkreises, Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Doch ist es wirklich die Initiative des Landrats?

Von Sophia Huber

Arbeit scheint im Landkreis Günzburg genug da zu sein: Nachdem nach Auskunft des Landratsamts bereits die Stadt Burgau und die Gemeinde Ursberg bekundet haben, ebenfalls gern zügig die Arbeitspflicht für Asylbewerber einzuführen, hat jetzt auch die Stadt Günzburg die Hand gehoben. Im Landkreis kann ein Teil der hier lebenden Asylbewerber ab 1. Juni für gemeinnützige Arbeiten eingesetzt werden, für eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent pro Stunde. Zunächst soll das Projekt in Leipheim und Ziemetshausen starten – die Große Kreisstadt Günzburg möchte ebenfalls gern teilnehmen, wie Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) jetzt mitteilt. Er sieht in der gemeinnützigen Arbeit Vorteile für alle Beteiligte und lobt die Initiative von Landrat Hans Reichhart, so die Pressemitteilung der Stadt. OB Jauernig bezeichnet es als klares und gutes Signal des Landkreises. "Eine gemeinnützige Arbeit im öffentlichen Raum erhöht einerseits das Erscheinungsbild in der Kommune, andererseits fühlen sich die Asylbewerber durch die sinnvolle Tätigkeit wertgeschätzter und sie können sich schneller in die Gesellschaft integrieren", meint das Stadtoberhaupt. Doch ist es wirklich die Initiative des Landkreises?

AfD-Antrag im Kreis Günzburg zur Arbeitspflicht

Ein weiterer Politiker hat sich nämlich zu dieser Thematik gemeldet. In einer Pressemitteilung an unsere Redaktion schreibt AfD-Abgeordneter Gerd Mannes, die Fraktion begrüße es ausdrücklich, "dass Landrat Reichhart unseren Antrag [...] zur Arbeitspflicht für Asylbewerber so zeitnah umsetzen wird." Mitte April reichte die Kreis-AfD den Antrag per Mail beim Landrat und dessen Büro ein, wie ein E-Mail-Verkehr, der der Redaktion vorliegt, beweist. Laut Mannes habe der Antrag "offensichtlich Druck auf den Landrat ausgeübt, der Vernunft nachzugeben". Auch wenn es die Hauptsache sei, dass die Einführung der Arbeitspflicht nun zügig umgesetzt werde, hätte sich die AfD-Fraktion "allerdings gewünscht, dass sich unser Antrag auf der Tagesordnung wiederfindet".

