Große und kleine Schritte zum Erfolg

Für Bubesheim trifft ein Spieler (fast) immer. Die große Baustelle in Thannhausen bleibt die Defensive.

Von Uli Anhofer

Bei seinem ersten Auftritt als Coach des Fußball-Bezirksligisten TSG Thannhausen muss Anil Zambak auswärts ran. Seine TSG kickt am Sonntag, 16. September, ab 15 Uhr beim TSV Meitingen. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr tritt auch der SC Bubesheim an. Die Truppe von Spielertrainer Marvin Länge muss zum SV Holzkirchen im Landkreis Donau-Ries.

Die Personalsituation bei der TSG Thannhausen ist weiter angespannt. Am Donnerstag verurteilte das Sportgericht Offensivmann Arlind Berisha zu einer Sperre von vier Pflichtspielen. Auch der neue Spielertrainer Anil Zambak kann am Sonntag nicht mitmachen. Er ist erst am 6. Oktober spielberechtigt. Doch trotz der dünnen Personaldecke fährt der neue Thannhauser Trainer optimistisch nach Meitingen: „Wir wollen dort mindestens einen Punkt mitnehmen.“

Für dieses Unterfangen müssen sich die Thannhauser vor allem im Defensivbereich steigern. Doch auch die Offensive der TSG muss einen guten Tag erwischen, um die Meitinger Abwehr in die Bredouille zu bringen. Das Team aus dem Augsburger Norden hat in acht Partien erst elf Gegentreffer hinnehmen müssen.

Drei dieser elf Gegentore fingen sich die Meitinger am vergangenen Samstag beim SC Bubesheim ein. Vor dieser Niederlage in Bubesheim war der TSV in sechs Spielen hintereinander ungeschlagen. Einer der Aktivposten bei den Schwarz-Weißen ist Matthias Schuster. Der 23-jährige Mittelfeldmann hat in sieben Partien sechs Mal getroffen. Für zwei Treffer leistete er die Vorarbeit. Schuster kam vom TSV Rain am Lech, wo er einige Bayernligaeinsätze hatte. Neben Schuster haben eine ganz Reihe von Meitingern Akteuren klassenhöhere Erfahrung.

Zwar hat der Bubesheimer Spielertrainer Marvin Länge kein klares Saisonziel ausgeben. Doch wenn ein Team nach einem Viertel der zu absolvierenden Partien auf dem zweiten Platz steht, muss es zumindest die Mitfavoritenrolle annehmen. Das bisher erreichte satte Punktekonto wiegt umso schwerer, weil die Bubesheimer auch in dieser Spielzeit immer wieder Stammspieler wegen Verletzungen ersetzen mussten und auch weiterhin müssen. Jüngster Patient ist Patrick Merkle. Der 27-Jährige hat eine schwere Knieverletzung und fällt voraussichtlich die komplette Spielzeit aus.

Auf einen anderen Offensivspieler können sich die Bubesheimer im bisherigen Saisonverlauf bestens verlassen. „Er trifft und trifft und trifft“ – so kann Torjäger Hakan Polats zweites Jahr beim SCB beschrieben werden. Bei seinen bisherigen acht Einsätzen netzte der Goalgetter zwölf Mal ein. Beim SV Holzkirchen sollen weitere Tore hinzukommen.

Der SCB fährt als leichter Favorit in den Landkreis Donau-Ries. Der Aufsteiger, der in der vergangenen Saison mit sieben Punkten Vorsprung die Kreisliga-Meisterschaft vor dem TSV Wertingen einfuhr, steht aber immerhin auf dem sechsten Platz. Die Rieser haben bisher 18 Tore erzielt. Acht dieser Treffer gehen auf das Konto von Simon Gruber. Außerdem war der 21-Jährige mit sieben Vorlagen an den Treffern des SVH beteiligt.

