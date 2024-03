Ein Tag zum Vergessen für die Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen

Plus Auswärts gibt es keine Tore und keine Punkte. Beide Trainer reagieren angefressen auf die Leistungen ihrer Teams - allerdings aus verschiedenen Gründen.

Ausflüge zum Vergessen absolviert haben die beiden heimischen Fußball-Bezirksligisten VfR Jettingen und FC Günzburg. Die im Vorfeld als Favorit gehandelte Elf von der Mindel kassierte beim bisherigen Laternenträger SSV Glött ein derbes 0:3. Und die Jungs von der Donau verloren das in Sachen Klassenerhalt wichtige Derby beim FC Gundelfingen II ebenfalls deutlich 0:3. Beide Begegnungen litten unter schlechtem Wetter mit steifen Windböen und Niederschlag bis hin zu Schneeregen-Schauern. Die äußeren Bedingungen aber waren nicht der Grund für die miserable Laune der Trainer Michael Porstendörfer und Christoph Bronnhuber.

Die Gäste mussten kurzfristig auf fünf Spieler verzichten, traten annähernd mit einer Rumpfmannschaft beim Schlusslicht an. Das ließ Coach Michael Porstendörfer freilich nicht als Ausrede für das Resultat gelten. "Von jenen elf, die auf dem Platz waren, hätte ich mir mehr erwartet. Die haben alle zu Recht den Anspruch, in der Bezirksliga zu spielen", sagte er missmutig.