vor 54 Min.

Gebüsch brennt an der Bahnlinie in Kellmünz: Polizei sucht Zeugen

Auf der Zugstrecke zwischen Ulm und Memmingen kam es zu Verspätungen und Teilausfällen, weil ein Gebüsch brannte. Die Ursache ist weiterhin unklar.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Bahnhof in Kellmünz am Mittwochmittag zeitweise gesperrt gewesen. Das teilte die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.Züge des Regionalexpress (RE) wurden in Memmingen und Illertissen zurückgehalten. Die Regionalbahnen (RB) aus Ulm wendeten vorzeitig in Altenstadt an der Iller.

Schienenersatzverkehr zwischen Memmingen und Altenstadt

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Memmingen und Altenstadt wurde eingerichtet, so die Bahn weiter. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen.

Nach Angaben der Polizei wurde gegen 12 Uhr ein Buschbrand gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Kellmünz konnte das Feuer, welches sich auf etwa 100 Quadratmeter ausbreitete, schnell löschen.

Zur Brandursache gibt es bisher nur Vermutungen

Die Brandursache ist auch am Donnerstag weiter noch unklar. Laut Polizeiangaben könnte das Feuer durch Sonneneinstrahlung, eine achtlos entsorgte Flasche oder durch eine weggeworfene Zigarettenkippe entfacht worden sein.

Der entstandene Sachschaden ist noch unklar, da die Aufwendungen und Einbußen der Deutschen Bahn noch nicht bekannt sind. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

