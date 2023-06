19-Jähriger bezahlt Taxifahrt nicht, steigt aus und flüchtet zu Fuß

Ein junger Mann lässt sich von Weißenhorn nach Bellenberg fahren und prellt den Taxifahrer. Was er dabei nicht bedenkt: Die Polizei kannte seine Personalien.

Nach einer turbulenten Nacht hat ein 19-Jähriger eine Fahrt mit dem Taxi nicht bezahlt. Eine Streife der Polizei Illertissen traf den jungen Mann in den frühen Morgenstunden am Bahnhof in Bellenberg an. Dem Polizeibericht zufolge war er nach einer Streiterei am Bahnhof in Ulm mit einer leicht blutenden Verletzung an der Lippe mit dem Zug nach Bellenberg gefahren. Die Polizei verständigte den Rettungsdienst, der den Mann in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde der 19-Jährige ärztlich versorgt und anschließend wieder entlassen.

Der Fahrgast lotste den Fahrer zu einer Bank in Bellenberg

Im Anschluss fuhr der junge Mann nach Angaben der Polizei mit dem Taxi von Weißenhorn nach Bellenberg. Dort lotste er den Fahrer zu einer Bank, um Bargeld zu holen. Nachdem er angeblich kein Geld ausbezahlt bekommen hatte, ließ er sich von dem Taxifahrer zu einer weiteren Adresse fahren, um dort bei einem Bekannten Geld für die Taxifahrt zu holen. Nachdem er ausgestiegen war, rannte der junge Mann jedoch weg, ohne die 64 Euro für die Taxifahrt bezahlt zu haben.

Eines hatte der 19-Jährige dabei allerdings nicht bedacht: Die Polizei kannte seine Personalien und hat Strafanzeige gegen den jungen Mann erstattet. (AZ)