Zwei Unbekannte verusachen Unfälle und fliehen

Zweimal haben Unbekannte einen Unfall verursacht und sind einfach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen zu den Fällen in Buch.

Die Polizei hat es in Buch am Freitag gleich mit zwei Fällen von Unfallflucht zu tun gehabt. Am Freitag fuhr ein 63-Jähriger gegen 7.30 Uhr mit seinem Lastwagen die Staatsstraße von Nordholz in Richtung Breitenthal. Nachdem er etwa die Hälfte des dortigen Waldstücks auf der langen Geraden zurückgelegt hatte, geriet ein Laster im Gegenverkehr ein Stück weit auf die Fahrspur des Geschädigten. Die jeweiligen linken Außenspiegel der Lastkraftwagen stießen nach Angaben der Polizei gegeneinander. Dabei wurde der Spiegel des 63-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Lastwagen des Geschädigten auf 500 Euro.

Ebenso am Freitag teilte ein 44-Jähriger der Polizei Illertissen mit, dass sein Auto, ein VW, von einem bislang unbekannten Wagen touchiert und beschädigt worden war. Der Anzeigenerstatter hatte sein Fahrzeug laut Polizei zwischen 18 und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Halbertshofer Straße geparkt. Der VW wurde vorne links im Bereich der Stoßstange, des Kotflügels und des Scheinwerfers eingedrückt und zerkratzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 5000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen der beiden Unfälle werden gebeten, sich telefonisch unter 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)