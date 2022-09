So liefen die 24 verrückten Stunden vor dem Pokal-Coup des FV Illertissen

Lokal Der FV Illertissen wächst im Pokalspiel gegen TSV 1860 München über sich hinaus. Wie Spieler und Interimscoach die 24 Stunden nach der Trainer-Entlassung erlebt haben.

Ausgerechnet die Profis des TSV 1860 München, einem Top-Team der 3. Liga, spielten im Viertelfinale des bayerischen Totopokals beim FV Illertissen den Aufbaugegner. Mit 1:0 setzte sich das Regionalliga-Kellerkind durch. Und das durchaus verdient. Während die lokalen Medien in und um München am Tag nach dem Kick im Vöhlinstadion kräftig austeilen, genießt man bei Titelverteidiger FV Illertissen den Moment. Schließlich war es kurz nach dem Rauswurf von Trainer Marco Konrad ein ganz besonderes Spiel. Für alle Beteiligten.